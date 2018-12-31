Скоро на всех столах страны: 10 необычных рецептов селёдки под шубой
31 декабря 2018 15:54
106
"На скорую руку"
Сельдь — 1 шт.
Горошек консервированный — 1 небольшая банка.
Лук репчатый красный — 1 шт.
Масло (подсолнечное рафинированное или оливковое) — 4 ст.л.
Морковь — 3 шт.
Огурцы солёные — 4 шт.
Свёкла — 2 шт.
Зелень (любая) — пучок.
Грецкие орехи — по вкусу.
Уксус — 3 ст.л.
Этот салат похож на винегрет. Его преимущество помимо быстроты и лёгкости приготовления — в низкой калорийности.
Рыбу порезать узкими кусочками, солёный огурец кубиками, отварную свёклу и морковь тоже кубиками. Порезать зелень, вымоченный в уксусе репчатый красный лук, добавить зелёный горошек. Заправить любым маслом по вкусу, перемешать. Выложить на блюдо слоями, сверху можно посыпать грецкими орешками.
"Нежная"
Сельдь — 1 шт.
Картофель — 3 шт.
Свёкла — 3 шт.
Морковь — 2 шт.
Майонез — по вкусу.
Сметана — по вкусу.
Лук — 1 шт.
Секрет этого классического салата в том, что все привычные ингредиенты, кроме рыбы, нужно натереть на тёрке (свёклу — на самой мелкой). Селёдку нужно порезать кубиками. Первым слоем в этом салате выкладывают картошку. Все слои надо отдельно перемешать с майонезом, а не просто промазать. В этом случае получается нежнейшая "шуба". Для заправки майонез можно смешать с нежирной сметаной, чтобы снизить калорийность блюда и придать ему более мягкий вкус.
"Старинный рецепт"
Хлеб (лучше "Бородинский") — 200 гр.
Свёкла (если мелкие, то 3 шт.) — 2 шт.
Морковь — 2 шт.
Яблоко (если крупные — лучше брать кислые сорта) — 2 шт.
Сельдь — 1 шт.
Лук репчатый (средние) — 2 шт.
Сметана жирная (в заливку) — 300 гр.
Горчица (в заливку) — 1 ст.л.
Уксус (в заливку) — 1 ст.л.
Перец чёрный — 1 ч.л.
Корица (на кончике ножа).
Масло подсолнечное — 2 ст.л.
Способ приготовления, обнаруженный в старой кулинарной книжке. Этот салат необычный и очень вкусный. Во-первых, вместо привычного нам майонеза здесь используется заливка из сметаны, уксуса и горчицы, присутствуют яблоки, зато нет картофеля. И уж совсем нам непривычно видеть в этом блюде чёрный хлеб. Удивите своих гостей или домашних!
Свёклу отвариваем, трём на крупной тёрке. С морковью поступаем так же. Очищенные от кожуры и сердцевины яблоки натираем на крупной тёрке.
Лук мелко рубим, маринуем (смешиваем с луком 2 ч.л. сахара, на кончике ножа лимонную кислоту, даём постоять 15 минут).
Хлеб режем мелкими кубиками — крупные в салате не пропитаются, но и в кашу хлеб тоже не нужно превращать. Сельдь очищаем, нарезаем некрупными кубиками.
Готовим заливку: смешиваем сметану, горчицу, уксус, чёрный перец, корицу, соль. По желанию можно какого-либо ингредиента добавить больше или меньше в зависимости от предпочтений.
Приступаем к самому главному: укладываем салат слоями. Сначала кладём на дно кубики хлеба, сельди и замаринованный лук, всё это поливаем подсолнечным маслом. Далее идёт слой яблок, свёклы, моркови. Каждый слой обильно поливаем сметанно-горчичной заливкой.
"Горчичная"
Сельдь — 1 шт.
Картофель — 3 шт.
Свёкла — 3 шт.
Морковь — 3 шт.
Лук — 1 шт.
Майонез — по вкусу.
Сметана — по вкусу.
Горчица — по вкусу.
Кедровые орешки — 200 гр.
Здесь фишка классического варианта салата заключается в заправке и верхушке. Промазывать слои "шубы" нужно смесью сметаны, майонеза и горчицы — каждого компонента по 1/3. Сверху салат густо посыпается кедровыми орешками — их вкус хорошо сочетается с горчичным.
"Рулет"
Сёмга — 300 гр.
Свёкла — 3 шт.
Морковь — 5 шт.
Картофель — 6 шт.
Лук репчатый — 1 шт.
Лук зелёный — 1 пучок.
Майонез — по вкусу.
Сформировать привычный новогодний салат в виде рулета — красиво и необычно. В этом случае пригодится пищевая плёнка (которую необходимо надрезать, чтобы легче было снимать): на ней выкладываем слоями салат, скручиваем его в рулет, подтягивая за края плёнки. Охлаждаем, снимаем плёнку и украшаем сверху майонезом в виде рисунка — например классической сеточки.
"Без костей"
Сельдь (крупная) — 1 шт.
Картофель (средний) — 3 шт.
Морковь (небольшие) — 2 шт.
Свёкла (крупная) — 1 шт.
Лук репчатый (небольшой) — 2 шт.
Майонез — 1 пачка.
Масло растительное — 1 ст.л.
Варим овощи до готовности, очищаем селёдку. Следующий шаг: селёдку и лук перекручиваем в металлической мясорубке советских времён (не в электрической!), чередуя кусочки рыбы и луковицы. В полученную массу добавляем ложку растительного масла и тщательно перемешиваем. Разравниваем рыбно-луковый слой на дне тарелки, и далее всё идёт по классической схеме: слои тёртой картошки, морковки и свёклы. Все слои промазываются майонезом. Украшаем наш салат тёртой морковкой — и в холодильник до праздничного стола.
"Шуба-желе"
Сельдь — 1 шт.
Средняя свёкла — 1 шт.
Лимон — 1/2 шт.
Майонез — 120 гр.
Ржаной хлеб — 120 гр.
Желатин — 15 гр.
Вода — 60 мл.
Кориандр — по вкусу.
Сваренную свёклу разрезать на кусочки, положить в блендер, добавить майонез, посолить и добавить по вкусу кориандр. Размолоть в пюре, добавить в него лимонный сок.
Предварительно замоченный в холодной воде желатин немного подогреть и влить в пюре. Ещё раз взбить все ингредиенты.
Филе сельди порезать небольшими кусочками. Из кусочков хлеба аккуратно вырезать мякоть в виде круга. На хлеб выложите кусочками филе сельди. Возьмите кулинарное кольцо (хлебные кружки должны быть с ним одного размера) и сложите туда все ингредиенты: хлеб, сверху сельдь, затем мусс из свёклы.
Оставьте в холодильнике на некоторое время. Кольцо снимайте перед подачей.
"Со сливочным вкусом"
Сельдь (крупная) — 1 шт.
Свёкла — 200 гр.
Морковь — 150 гр.
Картофель — 150 гр.
Яйца куриные — 3 шт.
Лук репчатый — 1 шт.
Масло сливочное (замороженное) — 70 гр.
Майонез — по вкусу.
Сваренные свёклу, морковь и картофель по отдельности натирают на крупной тёрке. На ней же натирают сваренные вкрутую яйца. Лук нарезают тонкой соломкой. Филе сельди — кубиками.
На плоское блюдо выкладывают слой картофеля, при необходимости солят, промазывают майонезом. Натёртые на мелкой тёрке яйца хорошенько перемешивают с майонезом, приправляют солью и выкладывают на блюдо поверх картофеля. Замёрзшее масло натирают на самой мелкой тёрке и равномерно распределяют тонким слоем поверх яиц.
Селедку смешивают с луком и выкладывают на блюдо четвёртым слоем, который поверху тоже промазывают майонезом. На селёдку выкладывают морковь, смазывают майонезом.
В свёклу добавляют немножко соли (по желанию), смешивают с небольшим количеством майонеза и выкладывают поверх слоя моркови.
Готовому салату дают настояться в холодильнике.
"В батоне"
Филе сельди — 1 шт.
Французский батон — 1 шт.
Плавленый сырок — 2 шт.
Яйца — 2 шт.
Свёкла — 1 шт.
Корнишоны — 10 шт.
Масло сливочное — 50 гр.
Укроп — по вкусу.
Сначала готовим начинку: протираем сырки и варёные вкрутую яйца на мелкой тёрке. К ним добавляем размягчённое масло, все ингредиенты хорошенько перетираем. В 1/3 часть готовой массы добавляем мелко рубленный укроп. Свёклу отвариваем, чистим её и трём на мелкой тёрке, сюда же кладём оставшуюся часть сырно-яичной массы, хорошенько всё перемешиваем.
Теперь разрезаем французский багет, только не до конца. Достаём мякоть из батона и начиняем его свекольной массой, распределяя её хорошо по стенкам. Теперь промазываем укропной массой, выкладываем корнишоны и филе рыбы без косточек.
Края французской булки смазываем маслом, соединяем и укутываем пищевой плёнкой. Ставим так на несколько часиков в холодильник. Дальше достаём и нарезаем ломтиками, выкладываем на тарелочку, украшаем томатами и сладким перцем. Присыпаем рубленой зеленью.
"По-толстовски"
Сельдь — 1 шт.
Свёкла — 4 шт.
Морковь — 4 шт.
Яблоко (твёрдых и кислых сортов) — 3 шт.
Яйцо — 6 шт.
Майонез — (по вкусу).
Сельдь под шубой вдохновила писательницу Татьяну Толстую на написание целого эссе на тему рецепта этого блюда.
По мнению Толстой, селёдку надо выбирать классическую слабосолёную — можно жирную баночную или бочковую, — но никаких "новинок" с добавками! Варить свёклу и морковь в мундире до состояния полной мягкости.
Яблоки в салат желательно брать кислые и твёрдые. Как считает писательница, смысл яблока — в противопоставлении сладкого и кислого вкусов солёному. Ещё смысл яблока заключается в его хрусте: лук Татьяна Толстая в "шубу" принципиально не кладёт.
Этот рецепт не обойдётся без сваренных вкрутую и порезанных яиц — они, как и морковка, смягчают и вкус зимней свёклы, и селёдки, если та выдалась солоноватой.
Майонез должен содержать минимальное количество уксуса. Идеален соус собственного приготовления.
Все ингредиенты нарезать мелкими кубиками (размером с большую горошину). Каждый продукт заправить майонезом в отдельной миске. Селёдку нарезать либо продолговатыми кусочками, либо квадратиками. Рыбу майонезом не мазать!
Взять небольшое удлинённое блюдо и выложить на него продукты тонкими слоями: свёкла — морковка — яблоко — яйцо — снова свёкла. Селёдочку можно поместить между свёклой и морковкой, кусочки разложить в шахматном порядке, не сплошняком. Общая идея — чтобы в каждой ложке готового блюда оказывался один-два кусочка селёдки. Желательно распределить продукты так, чтобы вышло два слоя каждого наименования.
Фото: © Shutterstock
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
31 декабря 2018 15:54
Новогодние праздники без всеми любимого салата существуют, но это неточно. Социум
105
31 декабря 2018 15:41
"Я желаю всем здоровья, счастья и успеха во всем!" Социум
96
31 декабря 2018 15:32
Сегодня и до утра 01.01.2019 года. Социум
107
Здравоохранение
31 декабря 2018 12:07
Это газированная вода с лимоном. Здравоохранение
258
29 декабря 2018 17:58
Его стаж военной медицинской службы более 30 лет, подполковник медицинской службы в отставке, кандидат медицинских наук. Здравоохранение
663
28 декабря 2018 15:28
Подарок для сотрудников службы скорой медицинской помощи Тольятти, Сызрани и Жигулёвска в канун Нового года. Здравоохранение
540
Новости медицины
24 декабря 2018 18:10Полезен или вреден препарат Левитра
Читая подробные инструкции и аннотации, мужчины сомневаются, полезен или вреден препарат Левитра, не знают, как правильно его принимать для достижения... Новости медицины
157
18 декабря 2018 17:39УЗИ печени. Показания и подготовка к процедуре
Ультразвуковое исследование внутренних органов – одно из действенных информативных и точных способов диагностики различных заболеваний и патологий. Новости медицины
238
17 декабря 2018 18:16
Когда вы решитесь приобрести автомобиль, нужно будет и получить водительское удостоверение. Новости медицины
267
Туризм
27 декабря 2018 12:51
Чемпионат мира разогрел рынок хостелов в 2018 году. Туризм
288
21 декабря 2018 10:48
Кроме того, туристы лишатся возможности повторно получить подобную визу без собеседования Туризм
268
20 декабря 2018 14:01
А вот логистика путешественников из Уфы и Казани осложнилась. Туризм
416
Образование
31 декабря 2018 09:53
Об этом заявила министр просвещения Ольга Васильева в эфире телеканала "Россия 24". Образование
188
30 декабря 2018 23:52
Его намерены реализовать до 2024 года. Образование
283
29 декабря 2018 13:15
Закон предусматривает возможное освобождение от ответственности в случае, если в установленный срок был предоставлен достоверный налоговый расчёт. Образование
318
Культура
31 декабря 2018 11:15
Откроет вечер украшение новогодней ели вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Культура
655
31 декабря 2018 10:25
Современные технологии дают возможность воспроизвести на поверхности ёлок разнообразные тематические сюжеты под музыку. Культура
760
29 декабря 2018 13:04
На главной концертной площадке страны юные артисты выступили уже в четвертый раз. Культура
268
Мода
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
313
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
539
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
772
Видео
31 декабря 2018 10:25
Современные технологии дают возможность воспроизвести на поверхности ёлок разнообразные тематические сюжеты под музыку. Культура
760
28 декабря 2018 12:55
Его высота составляет 55 метров. Благоустройство региона
391
23 декабря 2018 11:38
На данный момент всего известно о 62 погибших, 584 пострадали. В мире
2974
21 декабря 2018 10:57
С начала декабря идёт подготовка трассы на базе "Чайка". Спорт в регионе
315
20 декабря 2018 09:59
Теперь с 38-летним мужчиной разбираются и полиция, и ФСБ. Криминал
356
15 декабря 2018 11:24
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. В мире
2003
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1308
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1148
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1500
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1883
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2026
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3258
Мероприятия