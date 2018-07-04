Скоро каждый россиянин сможет наказать нарушителя ПДД со смартфона

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Сейчас Госдума более основательно подошла к внедрению проекта. На разработку специального приложения планируют выделить около 2,7 млрд руб. Его анонс состоится не ранее 2019 года.В приложении «Народный инспектор» можно будет снимать фото и видео нарушителей. Затем полученный материал будет автоматически направляться на сервера ГИБДД. Там фото и видео проанализируют, а затем установят штраф.Главное требование к материалу — отчетливо видный номер машины.Соответствующие поправки сейчас вносятся в статью 1.5 КоАП. Теперь видео и фото со смартфона будут иметь вес при рассмотрении нарушения.К анализу допускают 18 составов нарушений, которые можно фиксировать на камеру с помощью «Народного инспектора».К использованию нового софта будут допущены исключительно граждане, зарегистрированные на сайте госуслуг.