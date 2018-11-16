Скоро будет так: Добрый день, меня зовут R2D2, приятной поездки. Когда в России исчезнут таксисты
16 ноября 2018 20:35
184
Автор: Андрей Ставицкий/life.ru
Что тормозит появление такси с автопилотом на дорогах и почему нужно бояться живых, а не мёртвых.
Компания Waymo, "дочка" Alphabet, до конца года грозится запустить в США беспилотное такси. Всё так, как в фантастических фильмах, — немой, аккуратный и точный водитель, занимающийся только доставкой пассажира из пункта А в пункт Б. Чистый салон, отсутствие задушевных разговоров и невольного погружения в мир блатных песен в качестве бонуса.
В Штатах давно разрабатывают и неспешно внедряют картинки из футуристических новелл в обыденную действительность. А что в России? Лайф изучил преимущества и недостатки автономных такси, пообщался с игроками рынка пассажирских перевозок и послушал прогнозы относительно беспилотного будущего.
Привычные неприятные истории
Насколько часто вы слышали от своих знакомых о некомпетентных водителях такси? Наверняка неоднократно. Наверняка случалось и вам сталкиваться с хамством. И хорошо если только с хамством. Можно легко собрать энциклопедию из миллиона историй о грабежах, авариях, изнасилованиях, в которых участвовали таксисты, и об их трусости, подлости и некомпетентности.
Просто пример. Одна девушка отправлялась в командировку и попала в аварию благодаря таксисту. Тот пропустил поворот на Третьем транспортном кольце в Москве и не придумал ничего лучше, чем сдавать задним ходом. Ну а как же, иначе лишний пробег, лишний бензин. В результате девушка опоздала на важное мероприятие, да и ладно, серьёзно пострадало её здоровье. На суде же таксист ещё смел обвинять девушку в том, что она ломает его карьеру, свидетельствуя против него.
Грабежи и воровство у подвыпивших в пятницу горожан — святое дело. Рыцарей баранки не пугают ответственность и угроза сесть за решётку. Никто больше не запоминает номеров такси, ведь всё поправит агрегатор. А когда приходит беда, оказывается, что агрегатору плевать, а по поводу грабежа или кражи в организации выразят вам соболезнования и предоставят скидку в сто рублей на следующую поездку. Злодей же с большой долей вероятности отправится дальше, обогатившись и уверившись в своей безнаказанности.
История с водителем такси, который от переутомления перепутал педали и разметал толпу людей этим летом в Москве, ещё не забылась. И это только один заметный случай, а сколько инцидентов проходят незамеченными?
Всех под одну гребёнку, конечно, грести нельзя. Наверняка существуют в действительности таксисты с тремя загородными домами и с парой вилл, управляющие многомиллиардным бизнесом, а за руль садящиеся исключительно ради фана.
И в самом деле, бывают не только неприятные новости, но и приятные, когда таксисты кого-то спасали или оказывались в нужном месте в нужное время и предотвращали преступление.
Правда, с появлением беспилотных такси некоторых добрых поступков мы лишимся. Но, если вместе с ними исчезнет всё то, за что таксистов, мягко говоря, не хвалят, может быть, игра стоит свеч?
Беспилотник с русской душой
Российские компании не первый год занимаются изучением беспилотного транспорта. Только у местных разработчиков менее масштабный размах, чем у коллег из мировых инновационных центров, расположенных в Калифорнии или Аризоне. Например, беспилотный транспорт в тестовом режиме уже катается на закрытых территориях в Сколково и Иннополисе. Флагман в этой нише — компания "Яндекс", которая уже тестировала автономный автомобиль на дорогах Москвы и недавно покатала на нём по территории Сколково премьер-министра Дмитрия Медведева и мэра Москвы Сергея Собянина.
По словам представителей "Яндекса", их беспилотник постепенно становится частью городской среды. Автономное такси оборудовано системами навигации, камерами, лидарами и по устройству напоминает небольшой космический корабль. Автомобиль строго следует ПДД, распознаёт дорожную разметку и прохожих, умеет применять экстренное торможение. Пока что в салоне обязательно находится водитель-инженер, который в случае форс-мажора берёт управление на себя.
Остальные агрегаторы такси, с которыми связывался Лайф, заявили, что не ведут разработку технологии беспилотного вождения либо не смогли дать оперативного комментария.
Почему беспилотники безопаснее
Главная предпосылка появления такси с автопилотом — максимальная роботизация всех сфер жизни в прекрасном будущем. Согласитесь, умение управлять автомобилем не настолько уникальное и творческое, чтобы его нельзя было переложить на умный механизм. Где нет присутствия человека (или есть, но минимально), там исключена вероятность человеческой ошибки. Умные машины аккуратны, идеальны с точки зрения навыков, точны (что крайне важно при заказе такси), беспристрастны. Они не знают устали и будут работать одинаково превосходно, пока исправно функционируют все системы.
Мало того что беспилотник педантичен и умён, он ещё и безопасен для пассажира. Пусть не обижаются порядочные водители, но порог вхождения в профессию невысок: для работы таксистом нужно всего лишь иметь машину, права и небольшой стаж. Из-за доступности профессии в таксисты часто идут некомпетентные люди или персоны, которые не смогли найти другую работу. Подонок и хам за рулём — к сожалению, обычное дело. Как часто мы читаем про оскорблённых, изнасилованных или даже убитых пассажирах? Увы, чаще, чем хотелось бы. Да и не хотелось бы вообще, поэтому вера в светлое будущее с умным транспортом настолько сильна.
Что тормозит развитие беспилотного транспорта
В первую очередь к такси, за рулём которого нет водителя, должно привыкнуть общество. Очевидно, что даже с развитием такого вида транспорта беспилотник будет уступать обычному бомбиле со связкой ключей, например, в решении чрезвычайных ситуаций на дороге или технических проблем. Представьте, что машина забуксовала и не может продолжить движение, — кто будет толкать автомобиль? Как долго придётся ждать аварийной службы?
Огромное значение имеет и проблема дорожной инфраструктуры. Беспилотник существует в своём, идеальном мире, где на дороге чётко нанесена разметка, повсюду стоят знаки, а другие участники движения не подрезают и не хамят. Над решением этих проблем уже работают инженеры. Например, системы Hyundai научили анализировать поведение водителей и пешеходов и предугадывать нарушение ПДД. Российская компания Cognitive Technologies вообще заявила, что беспилотники с их системами умеют ориентироваться даже на разбитой или засыпанной снегом дороге, где в принципе не видно разметки.
Получается, что умным машинам чаще всего приходится решать форс-мажорные ситуации и стараться понимать загадочную человеческую душу. Неадекватные люди сидят не только за рулём такси, но и в других машинах, а также имеют привычку перебегать дорогу в неположенном месте и провоцировать ДТП, — какой-то замкнутый круг.
Пожалуй, самая большая проблема сейчас заключается в поведении пешеходов. Например, громкое ДТП с беспилотником Uber, который насмерть сбил женщину в марте этого года, вызвало большую полемику о будущем подобного транспорта. В итоге эксперты пришли к выводу, что машина на автопилоте не виновата, люди, выбегающие на дороги, — опасны, а даже самый умный автомобиль в тёмное время суток и при плохих погодных условиях — практически слеп.
Ответить на вопрос, когда же беспилотные такси станут нормой, не берётся никто. По словам представителя сервиса "Максим" Павла Стенникова, вопрос об умном транспорте на дорогах общего пользования не будет стоять даже через 10–20 лет. Он считает, гораздо более перспективным кажется летающее беспилотное такси (оно не зависит от дорожной инфраструктуры). Однако даже такой тип транспорта реален только в мегаполисах. Прогноз советника руководителя НТИ "Автонет" Романа Малкина более оптимистичен — автономное такси на дорогах России следует ждать не раньше 2025 года.
Фото: © taxi.yandex.ru
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
16 ноября 2018 23:07
В число факторов, плохо влияющих на оценки, вошли отсутствие внимания родителей к учёбе детей, семейное неблагополучие, непрофессионализм педагогов и отсутствие... Социум
26
16 ноября 2018 22:48
Необходимо выбрать только один аэропорт России из общего списка и проголосовать по принципу «один голос – один аэропорт – одно имя». Социум
33
16 ноября 2018 22:28
Александр Хинштейн обратился в Министерство здравоохранения Самарской области и Министерство демографии и социальной защиты СО. Социум
65
Здравоохранение
16 ноября 2018 11:54
Полезный сырок изготовлен из творога, сахара, глазури, допускается присутствие сливок и сливочного масла. Здравоохранение
181
16 ноября 2018 11:37
Инициаторами мероприятия по обмену опытом стали родители. Здравоохранение
177
15 ноября 2018 17:30
Сегодня, 15 ноября, в Казани начал работу VI Общероссийский семинар «Репродуктивный потенциал России: казанские чтения», в котором принимают... Здравоохранение
306
Новости медицины
16 ноября 2018 10:00
В четверг, 15 ноября, состоялся выезд «узких» медицинских специалистов ГБУЗ «Самарская городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова» в ГБУЗ... Новости медицины
162
6 ноября 2018 21:53Все, что вы хотели знать о сиалисе, но боялись спросить
К сожалению, отношение к теме секса в нашем обществе по-прежнему остается сложным, и напрямую обсуждать свои проблемы не принято. Новости медицины
235
29 октября 2018 22:09Для чего нужны таблетки Виагра для мужчин?
Узнайте для чего нужны таблетки Виагра для мужчин и как они помогают решать проблемы с эректильной дисфункцией. Новости медицины
314
Туризм
14 ноября 2018 15:07
В целом в миллионниках больше всего офисов турагентств закрылось с октября 2014 по октябрь 2015 года. Туризм
297
29 октября 2018 09:48
Рейтинг подготовлен по данным броней отелей и апартаментов в этом году. Туризм
496
24 октября 2018 12:47
В десятке самых популярных направлений этой осенью по России оказалась Самара. Туризм
396
Образование
14 ноября 2018 15:46
Одна из основных ее целей – стимулировать интерес к истории Самарского края через историю России. Образование
311
13 ноября 2018 10:46
А преподавателей научат помогать школьникам в выборе будущей профессии. Образование
251
13 ноября 2018 10:09
Аттестация проходит в обезличенном виде в рамках госпрограммы по повышению качества образования в России. Образование
292
Культура
16 ноября 2018 13:44
Экспозиция разместится в областной библиотеке. Культура
169
16 ноября 2018 11:44
Он основан на сказке «Приключения Чиполлино». Культура
183
16 ноября 2018 10:10
Первая встреча состоится 18 ноября. Культура
170
Мода
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
233
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
605
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1630
Видео
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
322
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
310
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
799
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
870
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
840
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
877
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
727
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
743
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1152
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1513
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1573
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2705
Мероприятия