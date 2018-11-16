Скоро будет так: Добрый день, меня зовут R2D2, приятной поездки. Когда в России исчезнут таксисты

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Что тормозит появление такси с автопилотом на дорогах и почему нужно бояться живых, а не мёртвых.Компания Waymo, "дочка" Alphabet, до конца года грозится запустить в США беспилотное такси. Всё так, как в фантастических фильмах, — немой, аккуратный и точный водитель, занимающийся только доставкой пассажира из пункта А в пункт Б. Чистый салон, отсутствие задушевных разговоров и невольного погружения в мир блатных песен в качестве бонуса.В Штатах давно разрабатывают и неспешно внедряют картинки из футуристических новелл в обыденную действительность. А что в России? Лайф изучил преимущества и недостатки автономных такси, пообщался с игроками рынка пассажирских перевозок и послушал прогнозы относительно беспилотного будущего.Привычные неприятные историиНасколько часто вы слышали от своих знакомых о некомпетентных водителях такси? Наверняка неоднократно. Наверняка случалось и вам сталкиваться с хамством. И хорошо если только с хамством. Можно легко собрать энциклопедию из миллиона историй о грабежах, авариях, изнасилованиях, в которых участвовали таксисты, и об их трусости, подлости и некомпетентности.Просто пример. Одна девушка отправлялась в командировку и попала в аварию благодаря таксисту. Тот пропустил поворот на Третьем транспортном кольце в Москве и не придумал ничего лучше, чем сдавать задним ходом. Ну а как же, иначе лишний пробег, лишний бензин. В результате девушка опоздала на важное мероприятие, да и ладно, серьёзно пострадало её здоровье. На суде же таксист ещё смел обвинять девушку в том, что она ломает его карьеру, свидетельствуя против него.Грабежи и воровство у подвыпивших в пятницу горожан — святое дело. Рыцарей баранки не пугают ответственность и угроза сесть за решётку. Никто больше не запоминает номеров такси, ведь всё поправит агрегатор. А когда приходит беда, оказывается, что агрегатору плевать, а по поводу грабежа или кражи в организации выразят вам соболезнования и предоставят скидку в сто рублей на следующую поездку. Злодей же с большой долей вероятности отправится дальше, обогатившись и уверившись в своей безнаказанности.История с водителем такси, который от переутомления перепутал педали и разметал толпу людей этим летом в Москве, ещё не забылась. И это только один заметный случай, а сколько инцидентов проходят незамеченными?Всех под одну гребёнку, конечно, грести нельзя. Наверняка существуют в действительности таксисты с тремя загородными домами и с парой вилл, управляющие многомиллиардным бизнесом, а за руль садящиеся исключительно ради фана.И в самом деле, бывают не только неприятные новости, но и приятные, когда таксисты кого-то спасали или оказывались в нужном месте в нужное время и предотвращали преступление.Правда, с появлением беспилотных такси некоторых добрых поступков мы лишимся. Но, если вместе с ними исчезнет всё то, за что таксистов, мягко говоря, не хвалят, может быть, игра стоит свеч?Беспилотник с русской душойРоссийские компании не первый год занимаются изучением беспилотного транспорта. Только у местных разработчиков менее масштабный размах, чем у коллег из мировых инновационных центров, расположенных в Калифорнии или Аризоне. Например, беспилотный транспорт в тестовом режиме уже катается на закрытых территориях в Сколково и Иннополисе. Флагман в этой нише — компания "Яндекс", которая уже тестировала автономный автомобиль на дорогах Москвы и недавно покатала на нём по территории Сколково премьер-министра Дмитрия Медведева и мэра Москвы Сергея Собянина.По словам представителей "Яндекса", их беспилотник постепенно становится частью городской среды. Автономное такси оборудовано системами навигации, камерами, лидарами и по устройству напоминает небольшой космический корабль. Автомобиль строго следует ПДД, распознаёт дорожную разметку и прохожих, умеет применять экстренное торможение. Пока что в салоне обязательно находится водитель-инженер, который в случае форс-мажора берёт управление на себя.Остальные агрегаторы такси, с которыми связывался Лайф, заявили, что не ведут разработку технологии беспилотного вождения либо не смогли дать оперативного комментария.Почему беспилотники безопаснееГлавная предпосылка появления такси с автопилотом — максимальная роботизация всех сфер жизни в прекрасном будущем. Согласитесь, умение управлять автомобилем не настолько уникальное и творческое, чтобы его нельзя было переложить на умный механизм. Где нет присутствия человека (или есть, но минимально), там исключена вероятность человеческой ошибки. Умные машины аккуратны, идеальны с точки зрения навыков, точны (что крайне важно при заказе такси), беспристрастны. Они не знают устали и будут работать одинаково превосходно, пока исправно функционируют все системы.Мало того что беспилотник педантичен и умён, он ещё и безопасен для пассажира. Пусть не обижаются порядочные водители, но порог вхождения в профессию невысок: для работы таксистом нужно всего лишь иметь машину, права и небольшой стаж. Из-за доступности профессии в таксисты часто идут некомпетентные люди или персоны, которые не смогли найти другую работу. Подонок и хам за рулём — к сожалению, обычное дело. Как часто мы читаем про оскорблённых, изнасилованных или даже убитых пассажирах? Увы, чаще, чем хотелось бы. Да и не хотелось бы вообще, поэтому вера в светлое будущее с умным транспортом настолько сильна.Что тормозит развитие беспилотного транспортаВ первую очередь к такси, за рулём которого нет водителя, должно привыкнуть общество. Очевидно, что даже с развитием такого вида транспорта беспилотник будет уступать обычному бомбиле со связкой ключей, например, в решении чрезвычайных ситуаций на дороге или технических проблем. Представьте, что машина забуксовала и не может продолжить движение, — кто будет толкать автомобиль? Как долго придётся ждать аварийной службы?Огромное значение имеет и проблема дорожной инфраструктуры. Беспилотник существует в своём, идеальном мире, где на дороге чётко нанесена разметка, повсюду стоят знаки, а другие участники движения не подрезают и не хамят. Над решением этих проблем уже работают инженеры. Например, системы Hyundai научили анализировать поведение водителей и пешеходов и предугадывать нарушение ПДД. Российская компания Cognitive Technologies вообще заявила, что беспилотники с их системами умеют ориентироваться даже на разбитой или засыпанной снегом дороге, где в принципе не видно разметки.Получается, что умным машинам чаще всего приходится решать форс-мажорные ситуации и стараться понимать загадочную человеческую душу. Неадекватные люди сидят не только за рулём такси, но и в других машинах, а также имеют привычку перебегать дорогу в неположенном месте и провоцировать ДТП, — какой-то замкнутый круг.Пожалуй, самая большая проблема сейчас заключается в поведении пешеходов. Например, громкое ДТП с беспилотником Uber, который насмерть сбил женщину в марте этого года, вызвало большую полемику о будущем подобного транспорта. В итоге эксперты пришли к выводу, что машина на автопилоте не виновата, люди, выбегающие на дороги, — опасны, а даже самый умный автомобиль в тёмное время суток и при плохих погодных условиях — практически слеп.Ответить на вопрос, когда же беспилотные такси станут нормой, не берётся никто. По словам представителя сервиса "Максим" Павла Стенникова, вопрос об умном транспорте на дорогах общего пользования не будет стоять даже через 10–20 лет. Он считает, гораздо более перспективным кажется летающее беспилотное такси (оно не зависит от дорожной инфраструктуры). Однако даже такой тип транспорта реален только в мегаполисах. Прогноз советника руководителя НТИ "Автонет" Романа Малкина более оптимистичен — автономное такси на дорогах России следует ждать не раньше 2025 года.Фото: © taxi.yandex.ru