Скончался один из лучших снайперов советского баскетбола Александр Сальников

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Александр Сальников начинал свою спортивную карьеру в краснодарском "Строителе", позже выступал за киевские "Строитель" и СКА, а также московский ЦСКА.Сальников является рекордсменом чемпионата СССР по количеству набранных очков в одном матче (66 очков). Его достижение никто из других спортсменов не смог превзойти.В 1973 году баскетболист дебютировал за сборную СССР. В ее составе он становился чемпионом мира (1974), а также двукратным чемпионом Европы (1979, 1981).Фото: sportobr.ru