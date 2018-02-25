Скончался легендарный конструктор АВТОВАЗа, создатель автомобиля "Нива"
25 февраля 2018 14:45
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23 февраля ушел из жизни ветеран АВТОВАЗа Георгий Константинович Мирзоев.
С 1976 по 1998 годы он занимал должность главного конструктора АВТОВАЗа. В свое время именно Георгий Мирзоев стал инициатором создания первого отечественного переднеприводного автомобиля ВАЗ-2108.
Георгий Константинович приложил руку к разработке и запуску в серию многих автомобилей, без которых просто немыслим автопром СССР и России: УАЗ-452, УАЗ-469, ВАЗ-2121 Нива, ВАЗ-2105… Одной из главных побед Мирзоева по праву считается ВАЗ-2108, ставшая ныне культовой «восьмёрка», в своё время запустившая новую эру отечественного автомобилизма. А потом были семейства ВАЗ-2110, «Самара-2», ВАЗ-1111 Ока, ВАЗ-2123 (ныне — Chevrolet Niva), ВАЗ-1119 Калина.
Даже покинув пост главного конструктора, Георгий Константинович остался на острие инжинининга, запустив на АВТОВАЗе проект автомобиля на топливных элементах «ЛАДА Антел», а впоследствии — и битопливных автомобилей серии «CNG”, в итоге, уже после выхода Мирзоева на заслуженный отдых, воплощённых его соратниками в серийном автомобиле LADA Vesta CNG.
Мирзоев во многом опередил своё время и, как сейчас говорят, перевернул игру — если иметь ввиду отечественный автопром. Причем он сделал это несколько раз, и без Мирзоева у нашего автопрома было бы гораздо меньше шансов.
В последние годы Георгий Мирзоев активно занимался разработкой автомобилей на альтернативных видах топлива, пишет ТЛТ.ру.
Похороны состоятся в Москве. Прощание с Георгием Мирзоевым, который с 1976 по 1998 годы являлся главным конструктором автомобильного завода "АвтоВАЗ", пройдет в понедельник в городской больнице №36 в Москве, сообщил РИА Новости представитель "АвтоВАЗа".
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