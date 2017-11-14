Я нашел ошибку
Главные новости: 
Прощание с Владимиром Ивановичем состоится 16 ноября в музее им. П. В. Алабина (ул. Ленинская, 142). Гражданская панихида начнется в 10:30.
Скончался бывший первый секретарь Куйбышевского горкома КПСС Владимир Золотарев
Сембелэ − это старинный татарский национальный праздник, символизирующий окончание полевой страды.
В Самаре в ДК "Заря" пройдет областной татарский праздник урожая «Сембелэ»
После оказания медицинской помощи пострадавшие направлены на амбулаторное лечение.
В Сызранском районе «Nissan» въехал в грузовик «Renault», пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля
56 жителей Самары предпочли оплатить долги на сумму 1,2 млн. рублей только после того, как лишились возможности пользоваться канализацией в своей квартире.
Самарцев оставляют без канализации из-за долгов за воду
А также легализацию денежных средств, добытых в результате противоправных действий, на общую сумму более 2 миллионов рублей.
Тольяттинец на 11 лет лишится свободы за изготовлении и сбыт наркотиков
По статье «Грабеж» было возбуждено уголовное дело. По данным полиции, парень 1996 года рождения нигде не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа.
В Самаре парень отобрал у своей матери 10 тысяч рублей и потратил на собственные нужды
В этом сезоне садоводы будут проходить курс по ландшафтному дизайну, где узнают, что такое концепция сада, функциональное зонирование, садовые стили, миксбордеры и т.д. Кроме того, слушатели научатся проектировать свою дачу.
С ноября месяца в Самаре начнутся занятия в «Школе садоводов»
Согласно проекту, лестничный спуск будет включать амфитеатр. По планам, работы по строительству лестничного спуска и благоустройству территории Собора завершатся в апреле следующего года. Работы будут проводиться за счет средств меценатов.
В Самаре началось строительство лестничного спуска от здания Собора Софии Премудрости Божией
сегодня  Вторник, 14 ноября, 16:52
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +3 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 14/11:
USD 59.18
-0.1
EUR 68.92
-0.06
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Скончался бывший первый секретарь Куйбышевского горкома КПСС Владимир Золотарев

14 ноября 2017 16:42
4
Прощание с Владимиром Ивановичем состоится 16 ноября в музее им. П. В. Алабина (ул. Ленинская, 142). Гражданская панихида начнется в 10:30.
В ночь на вторник, 14 ноября, на 82-ом году жизни скончался почетный гражданин Самары, бывший первый секретарь Куйбышевского горкома КПСС Владимир Золотарев, сообщает Волга Ньюс.

Прощание с Владимиром Ивановичем состоится 16 ноября в музее им. П. В. Алабина (ул. Ленинская, 142). Гражданская панихида начнется в 10:30.

Соболезнования родным и близким Владимира Золотарева от имени правительства Самарской области и от себя лично выразил врио губернатора Дмитрий Азаров.

"Вся трудовая деятельность Владимира Ивановича неразрывно связана с развитием нашего областного центра, проникнута искренней заботой о горожанах, будущем Самары и Самарской области, - говорится в письме. - Жители города благодарны ему за большую работу, которая была проделана по строительству диагностического центра, поликлиники № 1, третьей очереди набережной, реконструкции здания филармонии и других знаковых объектов. Благодаря его настойчивости в четко установленные сроки была открыта первая очередь Куйбышевского метрополитена. По инициативе Владимира Ивановича был возрожден Грушинский фестиваль, стало традиционным празднование Дня города".

Указывается, что о выдающихся заслугах Владимира Золотарева перед Родиной свидетельствуют многочисленные награды — два ордена Трудового Красного Знамени, орден "Знак Почета", медаль "За доблестный труд" и другие.

"Для меня уход из жизни этого замечательного человека — большая личная потеря, - делится Дмирий Азаров. - Благодаря активной поддержке Владимира Ивановича на посту руководителя городской общественной палаты были решены многие острые проблемы областной столицы. Меня всегда восхищало в нем неравнодушное отношение к своей работе, его заряженность на новые свершения, готовность конструктивно взаимодействовать с мэрией Самары по самым актуальным общественно-политическим вопросам.

Владимир Иванович всегда останется для нас высоким моральным ориентиром, ярким примером беззаветного служения Отечеству. Вместе с родными и близкими мы скорбим о постигшей нас тяжелой утрате. Светлая память о Владимире Ивановиче Золотареве, великом труженике, истинном патриоте нашей страны, так горячо и преданно любившем столицу губернии, наш Самарский край, навсегда останется в наших сердцах". 




Фото news.mail.ru
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
14 ноября 2017  16:13
Сембелэ − это старинный татарский национальный праздник, символизирующий окончание полевой страды.
В Самаре в ДК "Заря" пройдет областной татарский праздник урожая «Сембелэ»
Сембелэ − это старинный татарский национальный праздник, символизирующий окончание полевой страды.  Социум
7
14 ноября 2017  15:35
56 жителей Самары предпочли оплатить долги на сумму 1,2 млн. рублей только после того, как лишились возможности пользоваться канализацией в своей квартире.
Самарцев оставляют без канализации из-за долгов за воду
56 жителей Самары предпочли оплатить долги на сумму 1,2 млн. рублей только после того, как лишились возможности пользоваться канализацией в своей квартире.  Социум
81
14 ноября 2017  14:46
В этом сезоне садоводы будут проходить курс по ландшафтному дизайну, где узнают, что такое концепция сада, функциональное зонирование, садовые стили, миксбордеры и т.д. Кроме того, слушатели научатся проектировать свою дачу.
С ноября месяца в Самаре начнутся занятия в «Школе садоводов»
В этом сезоне садоводы будут проходить курс по ландшафтному дизайну, где узнают, что такое концепция сада, функциональное зонирование, садовые стили,... Социум
114
Весь список

Здравоохранение
14 ноября 2017  11:05
В Сызрани на станции переливания не хватает донорской крови Это связано с нехваткой доноров и увеличением количества людей, которым необходимо переливание крови.
В Сызрани на станции переливания не хватает донорской крови
Это связано с нехваткой доноров и увеличением количества людей, которым необходимо переливание крови. Здравоохранение
141
13 ноября 2017  19:09
Ольга Ткачева познакомила собравшихся с прогнозами специалистов. К 2025 году в России будет почти 40 миллионов людей старше трудоспособного возраста. Продолжительность жизни в России растет, перешагнув рубеж 72 года. А в некоторых регионах продолжительнос
Главный гериатр России Ольга Ткачева высоко оценила модель гериатрической помощи Самарской области
Ольга Ткачева познакомила собравшихся с прогнозами специалистов. К 2025 году в России будет почти 40 миллионов людей старше трудоспособного возраста.... Здравоохранение
296
13 ноября 2017  18:55
В отделении внедрены современные методы диагностики туберкулеза: компьютерная томография грудной клетки, молекулярно-генетические методы определения возбудителя, новые методы иммунодиагностики и другие.
В Самаре детское поликлиническое отделение противотуберкулезного диспансера отмечает свой первый юбилей
В отделении внедрены современные методы диагностики туберкулеза: компьютерная томография грудной клетки, молекулярно-генетические методы определения... Здравоохранение
244
Весь список
Новости медицины
8 ноября 2017  22:02
Пероксидная система – главное средство для дезинфекции линз
 Офтальмологи рекомендуют запомнить простое правило: чем дольше служат линзы, тем больше средств понадобится для ухода за ними.  Владельцам одноразовых КЛ... Новости медицины
127
17 октября 2017  09:19
Почему стоит проходить УЗИ хотя бы раз в год?
Почему стоит проходить УЗИ хотя бы раз в год?
 Каждый человек, который сталкивался с болезнью глаза-в-глаза, знает: успех лечения и длительность течения болезни напрямую зависит от ее своевременной... Новости медицины
393
28 сентября 2017  09:38
Как выбрать велотренажёр?
Как выбрать велотренажёр?
 Велотренажёр - это хороший способ поддерживать себя в хорошей форме в домашних условиях.  Новости медицины
275
Весь список
Туризм
10 ноября 2017  11:45
Россиян ждет безвиз в Латинскую Америку и на Карибы Ряд стран региона работают над открытием совместного посольства в РФ.
Россиян ждет безвиз в Латинскую Америку и на Карибы
Ряд стран региона работают над открытием совместного посольства в РФ. Туризм
195
8 ноября 2017  09:23
Гонконг стал самым привлекательным для туристов городом в 2017 году Москва не вошла в первую десятку.
Гонконг стал самым привлекательным для туристов городом в 2017 году
Москва не вошла в первую десятку. Туризм
202
5 ноября 2017  11:12
Саудовская Аравия начнет выдавать туристические визы Первое время визы будут выдаваться только туристам, путешествующим в составе группы.
Саудовская Аравия начнет выдавать туристические визы
Первое время визы будут выдаваться только туристам, путешествующим в составе группы. Туризм
511
Весь список
Образование
14 ноября 2017  13:22
Самарский пятиклассник выиграл международную олимпиаду по английскому Он добился максимального результата - 100 баллов из 100 возможных
Самарский пятиклассник выиграл международную олимпиаду по английскому
Он добился максимального результата - 100 баллов из 100 возможных. Образование
113
13 ноября 2017  12:17
Студентом года в Самарской области стал студент СамГУПС Церемонию награждения, которая по традиции состоялась в МТЛ «Арена», открыл врио Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
Студентом года в Самарской области стал студент СамГУПС
Церемонию награждения, которая по традиции состоялась в МТЛ «Арена», открыл врио Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Образование
232
12 ноября 2017  22:38
В Самаре назвали имя главного «Студента года 2017»
В Самаре назвали имя главного «Студента года 2017»
  Образование
1305
Весь список

Культура
13 ноября 2017  13:54
Главный Дед Мороз страны посетит Самару дважды Он приедет 6 и 18 декабря.
Главный Дед Мороз страны посетит Самару дважды
Он приедет 6 и 18 декабря. Культура
254
13 ноября 2017  13:17
Концерт «Музыкальные истории. Самара» состоится в областной библиотеке На концерте впервые после реконструкции зазвучит старинный Steinway из особняка Александры Курлиной.
Концерт «Музыкальные истории. Самара» состоится в областной библиотеке
На концерте впервые после реконструкции зазвучит старинный Steinway из особняка Александры Курлиной. Культура
225
13 ноября 2017  12:24
В Самаре пройдет межнациональный праздник народов Самары «Единая семья»
В Самаре пройдет межнациональный праздник народов Самары «Единая семья»
В праздничном  концерте примут участие творческие коллективы и солисты национальных общественных объединений региона. Культура
176
Весь список
Мода
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
65
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
154
3 октября 2017  08:55
Платья в стиле ампир
Платья в стиле ампир
 Какая девушка не мечтала, будучи девочкой, стать принцессой? Сегодня у нас существует не так уж много возможностей для того, чтобы примерить платье похожее на... Мода
243
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
4233
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
1566
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8446
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2324
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
9169
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2721
Весь список

Фоторепортажи
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1318
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
1655
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1553
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1301
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2928
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
2747
Весь список

Мероприятия
В Самаре в ДК "Заря" пройдет областной татарский праздник урожая «Сембелэ»
В Самарской области прошло профилактическое мероприятие "Сними наушники и капюшон!"
В Самарской филармонии пройдет благотворительный концерт Сергея Войтенко
Весь список
Популярное
за сегодня

Дмитрий Азаров провел очередное заседание Правительства Самарской области, на котором было рассмотрено пять вопросов

703

На трассе Самара-Бугуруслан Киа Спортаж на встречке столкнулся с КамАЗом, повреждены ещё три автомобиля, водитель погиб

645

В Самаре сотрудник Росгвардии спас человеку жизнь

512
за неделю

Андрей Соколов: «Парад Памяти, по моему мнению, это грандиозная пошлость и симуляция».

1487

Судебные приставы помогли самарцу попасть в его же квартиру, куда не пускала бывшая жена

1467

На трассе Самара-Бугуруслан Киа Спортаж на встречке столкнулся с КамАЗом, повреждены ещё три автомобиля, водитель погиб

1345
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда