Скончался бывший первый секретарь Куйбышевского горкома КПСС Владимир Золотарев

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Прощание с Владимиром Ивановичем состоится 16 ноября в музее им. П. В. Алабина (ул. Ленинская, 142). Гражданская панихида начнется в 10:30.Соболезнования родным и близким Владимира Золотарева от имени правительства Самарской области и от себя лично выразил врио губернатора"Вся трудовая деятельность Владимира Ивановича неразрывно связана с развитием нашего областного центра, проникнута искренней заботой о горожанах, будущем Самары и Самарской области, - говорится в письме. - Жители города благодарны ему за большую работу, которая была проделана по строительству диагностического центра, поликлиники № 1, третьей очереди набережной, реконструкции здания филармонии и других знаковых объектов. Благодаря его настойчивости в четко установленные сроки была открыта первая очередь Куйбышевского метрополитена. По инициативе Владимира Ивановича был возрожден Грушинский фестиваль, стало традиционным празднование Дня города".Указывается, что о выдающихся заслугах Владимира Золотарева перед Родиной свидетельствуют многочисленные награды — два ордена Трудового Красного Знамени, орден "Знак Почета", медаль "За доблестный труд" и другие."Для меня уход из жизни этого замечательного человека — большая личная потеря, - делится Дмирий Азаров. - Благодаря активной поддержке Владимира Ивановича на посту руководителя городской общественной палаты были решены многие острые проблемы областной столицы. Меня всегда восхищало в нем неравнодушное отношение к своей работе, его заряженность на новые свершения, готовность конструктивно взаимодействовать с мэрией Самары по самым актуальным общественно-политическим вопросам.Владимир Иванович всегда останется для нас высоким моральным ориентиром, ярким примером беззаветного служения Отечеству. Вместе с родными и близкими мы скорбим о постигшей нас тяжелой утрате. Светлая память о Владимире Ивановиче Золотареве, великом труженике, истинном патриоте нашей страны, так горячо и преданно любившем столицу губернии, наш Самарский край, навсегда останется в наших сердцах".Фото news.mail.ru