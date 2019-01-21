Скончалась самая пожилая россиянка
21 января 2019 23:59
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Женщина была признана старейшим человеком России в июле 2017 года.
В апреле 2018 года сын россиянки рассказывал, что у неё восемь детей, 19 внуков, 33 правнука и семь праправнуков.
Фото: Пресс-служба правительства Кабардино-балкарской республики
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