Сколько можно пить алкоголя, чтобы не умереть раньше времени?
8 августа 2018 21:27
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Исследователи проанализировали состояние здоровья и уровень потребления алкоголя у более чем 600 тысяч человек из 19 стран. Согласно расчётам, максимально допустимое количество алкоголя составляет 14 "дринков" в неделю. 14 "дринков" равны 14 стопкам водки объёмом 25 миллилитров, шести кружкам пива по 560 миллилитров и шести бокалам вина по 175 миллилитров
Тем не менее учёные выяснили, что к сокращению продолжительности жизни ведёт потребление уже 5 "дринков" в неделю. А чем выше их число, тем больше срок сокращения жизни. Например, люди, пьющие по 15 "дринков" в неделю, теряют 1-2 года, а потребляющие не менее 18 лишаются пяти лет жизни
Исследователи дали определённые рекомендации любителям спиртного. Так, учёные не советуют употреблять алкоголь каждый день, необходимы промежутки в 1-2 дня. Также они советуют делить алкоголь на несколько порций в течение вечера, а не выпивать его весь сразу.
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