Скандал вокруг строительства свалки в Красноярском районе закончился поражением ее противников
4 декабря 2018 21:04
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Прокуратура не нашла нарушений в выделении участка под мусорный полигон, передает "Самарское обозрение".
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