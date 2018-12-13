Скандал в Самаре. Чиновник понял: "пенсионеры за всю свою жизнь город не смогли изменить к лучшему"
13 декабря 2018 19:11
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Главу района поддержал один из его активистов, разместив следующий текст в отношении выходящих на митинги людей "пред и пенсионного возраста":
"Менять нужно аудиторию.Эти люди за всю свою жизнь не смогли город к лучшему изменить, а сейчас что изменят?"
Глава района мысль о пенсионерах похоже разделил , написав в ответ "Спасибо за понимание!". После чего вместо того, чтобы заступиться за пенсионеров обменялся с автором сомнительного высказывания любезностями: "И Вам хорошего и продуктивного дня!"- "На связи, спасибо!"
Правда сейчас, когда в сети разразился скандал, чиновник переписку удалил, но скриншоты с неё уже разошлись по сети. Самарцы отреагировали на поддержку чиновником оскорбительного высказывания в адрес пенсионеров возмущенно:
"Это очень некрасиво так относится к тем, кто вас воспитывал и сделал всё возможное, что можно было сделать в то время, чтоб вы выросли здоровыми и счастливыми. А город во времена их молодости был гораздо чище и ухожен лучше. Даже ёлка на площади Кирова была красавицей...."
"Вы высказались предельно ясно, переиначить это сложно. Так Вы всё всё в городе сделали? А я, отдавшая 40 лет труда пошла на хрен по вашей теории. Вы живёте благодаря нам и нашей терпимости в том числе. Похвалитесь своими достижениями. Ноль без палочки! Умник"
"Вы с "изречениями" Рудакова (так и хочется поменять первую букву в фамилии) согласны или нет? Вы к чему на "аудиторию" пенсионеров набросились? Наверное такие как *удаков этот город строили и украшали? Это при них как раз возникают протестные настроения"
"Вы ногтя этого поколения советских людей не стоите! Они созидали, вы только разрушаете!"
"Может некоторым чиновникам все же лучше в твиттере молчать, чем говорить?,"- подвел черту самарский депутат Михаил Матвеев.
Последняя мысль всё больше приобретает актуальность, когда мы слушаем российских чиновников.
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