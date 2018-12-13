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Скандал в Самаре. Чиновник понял: "пенсионеры за всю свою жизнь город не смогли изменить к лучшему"

13 декабря 2018 19:11
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Самарцы отреагировали на поддержку чиновником оскорбительного высказывания в адрес пенсионеров возмущенно.
Очередное высказывание чиновника взорвало интернет. Скандалы с публичными высказываниями чиновников в стране набирают неконтролируемые обороты: "государство молодежи ничего не должно, мы вас рожать не просили", "макарошки всегда стоят одинаково", "квартиры в 20 метров очень смешные, но люди их приобретают", "если не хватает денежных средств, надо задуматься о своем здоровье и поменьше питаться". Теперь в сомнительный ряд теперь рискует попасть и самарский чиновник- глава Кировского района Самары Игорь Рудаков, оказавшийся в центре скандала со своими высказываниями вокруг попытки застройки лесопарка им.60-летия Советской власти. Известный своей страстью к твиттеру, чиновник критически отозвался о недовольстве граждан действиями властей, разместив в своем твиттере ссылку на оскорбительный ролик в адрес местных оппозиционеров, передает blog-matveev.

Главу района поддержал один из его активистов, разместив следующий текст в отношении выходящих на митинги людей "пред и пенсионного возраста":

"Менять нужно аудиторию.Эти люди за всю свою жизнь не смогли город к лучшему изменить, а сейчас что изменят?"

Глава района мысль о пенсионерах похоже разделил , написав в ответ "Спасибо за понимание!". После чего вместо того, чтобы заступиться за пенсионеров обменялся с автором сомнительного высказывания любезностями: "И Вам хорошего и продуктивного дня!"- "На связи, спасибо!"

Правда сейчас, когда в сети разразился скандал, чиновник переписку удалил, но скриншоты с неё уже разошлись по сети. Самарцы отреагировали на поддержку чиновником оскорбительного высказывания в адрес пенсионеров возмущенно:

"Это очень некрасиво так относится к тем, кто вас воспитывал и сделал всё возможное, что можно было сделать в то время, чтоб вы выросли здоровыми и счастливыми. А город во времена их молодости был гораздо чище и ухожен лучше. Даже ёлка на площади Кирова была красавицей...."

"Вы высказались предельно ясно, переиначить это сложно. Так Вы всё всё в городе сделали? А я, отдавшая 40 лет труда пошла на хрен по вашей теории. Вы живёте благодаря нам и нашей терпимости в том числе. Похвалитесь своими достижениями. Ноль без палочки! Умник"

"Вы с "изречениями" Рудакова (так и хочется поменять первую букву в фамилии) согласны или нет? Вы к чему на "аудиторию" пенсионеров набросились? Наверное такие как *удаков этот город строили и украшали? Это при них как раз возникают протестные настроения"

"Вы ногтя этого поколения советских людей не стоите! Они созидали, вы только разрушаете!"

"Может некоторым чиновникам все же лучше в твиттере молчать, чем говорить?,"- подвел черту самарский депутат Михаил Матвеев.

Последняя мысль всё больше приобретает актуальность, когда мы слушаем российских чиновников. 
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Комментарии



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