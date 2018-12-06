Силовики проводят обыски в фонде Александра Сокурова
6 декабря 2018 17:51
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Петербургские полицейские проводят проверку в некоммерческом фонде поддержки кинематографа «Пример интонации», учредителем которого является режиссер Александр Сокуров. По данным СМИ, правоохранители заподозрили руководство фонда в хищении бюджетных средств, передает РБК.
«Полиция Петроградского района Санкт-Петербурга проводит проверку по факту заявления гражданина о возможных противоправных действиях, связанных с деятельностью указанной организации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — цитирует «Интерфакс» представителя Главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти.
Сотовый телефон, указанный на сайте фонда, недоступен. РБК Петербург направил запрос на электронную почту организации. Помощник Александра Сокурова отказался комментировать информацию о проверке.
По данным СМИ, силовиков заинтересовала деятельность директора фонда Николая Янкина. Речь может идти о субсидиях комитета по культуре Петербурга на производство фильма «Опыты», который рассказывает, как Сокуров снимал свои киноленты. RTVI со ссылкой на свои источники пишет, что, по данным правоохранителей, с 2015 по 2017 гг. на счета фонда поступило порядка 20 млн руб. Всего фонд подавал заявки на финансирование семи фильмов из регионального бюджета. Два фильма фонду профинансировал Министерство культуры РФ. При этом господдержка составляла не больше 70% финансирования конечной стоимости фильма. СМИ пишет, что первым объектом проверки стал фильм «Опыты», который рассказывает о том, как Сокуров снимал свои киноленты. Правоохранители заподозрили фонд в том, что производство кинопродукции сопровождалось раздутыми сметами.
Во всех проектах фонда Сокуров отвечал только за творческую составляющую проектов. Один из бывших сотрудников фонда сказал RTVI, что сам Сокуров «кристальный и порядочный человек», но он не прислушивался к сомнениям сотрудников в том, как ведется организация проектов, «доверял директору». «Все знают дело [режиссера Кирилла] Серебренникова. Там все замешано на политике. У Сокурова — не знаю, может быть, простое воровство», — говорит источник RTVI.
Ранее, напомним, в августовском интервью «Эху Москвы», отвечая на вопрос о судьбе украинского режиссера Олега Сенцова, Сокуров говорил: «Я на самом деле хорошо понимаю, и чувствую себя на его месте. При каких-то фантастических или не фантастических обстоятельствах могу в любой момент оказаться там (в заключении — RTVI). Напишет кто-то донос, как у нас сейчас написаны на наш фонд доносы. Идет разбирательство. И может быть все, что угодно. Я к этому отношусь как процессу чрезвычайного обострения социальной и политической борьбы внутри российского общества… Я не знаю, сколько еще будет сил, если разгонится этот фонд».
***
Некоммерческий фонд поддержки кинематографа «Пример интонации» создан в 2013 году для поддержки молодых авторов, делающих первые шаги в киноискусстве. «Создание фильмов режиссёров-дебютантов стало возможно благодаря поддержке Министерства культуры России, Комитета по культуре Санкт-Петербурга, Общественного фонда Владимира Смирнова, а также киностудии «Ленфильм», предоставившей начинающим кинематографистам свою производственную работу», — говорится на сайте фонда.
«Полиция Петроградского района Санкт-Петербурга проводит проверку по факту заявления гражданина о возможных противоправных действиях, связанных с деятельностью указанной организации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — цитирует «Интерфакс» представителя Главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти.
Сотовый телефон, указанный на сайте фонда, недоступен. РБК Петербург направил запрос на электронную почту организации. Помощник Александра Сокурова отказался комментировать информацию о проверке.
По данным СМИ, силовиков заинтересовала деятельность директора фонда Николая Янкина. Речь может идти о субсидиях комитета по культуре Петербурга на производство фильма «Опыты», который рассказывает, как Сокуров снимал свои киноленты. RTVI со ссылкой на свои источники пишет, что, по данным правоохранителей, с 2015 по 2017 гг. на счета фонда поступило порядка 20 млн руб. Всего фонд подавал заявки на финансирование семи фильмов из регионального бюджета. Два фильма фонду профинансировал Министерство культуры РФ. При этом господдержка составляла не больше 70% финансирования конечной стоимости фильма. СМИ пишет, что первым объектом проверки стал фильм «Опыты», который рассказывает о том, как Сокуров снимал свои киноленты. Правоохранители заподозрили фонд в том, что производство кинопродукции сопровождалось раздутыми сметами.
Во всех проектах фонда Сокуров отвечал только за творческую составляющую проектов. Один из бывших сотрудников фонда сказал RTVI, что сам Сокуров «кристальный и порядочный человек», но он не прислушивался к сомнениям сотрудников в том, как ведется организация проектов, «доверял директору». «Все знают дело [режиссера Кирилла] Серебренникова. Там все замешано на политике. У Сокурова — не знаю, может быть, простое воровство», — говорит источник RTVI.
Ранее, напомним, в августовском интервью «Эху Москвы», отвечая на вопрос о судьбе украинского режиссера Олега Сенцова, Сокуров говорил: «Я на самом деле хорошо понимаю, и чувствую себя на его месте. При каких-то фантастических или не фантастических обстоятельствах могу в любой момент оказаться там (в заключении — RTVI). Напишет кто-то донос, как у нас сейчас написаны на наш фонд доносы. Идет разбирательство. И может быть все, что угодно. Я к этому отношусь как процессу чрезвычайного обострения социальной и политической борьбы внутри российского общества… Я не знаю, сколько еще будет сил, если разгонится этот фонд».
***
Некоммерческий фонд поддержки кинематографа «Пример интонации» создан в 2013 году для поддержки молодых авторов, делающих первые шаги в киноискусстве. «Создание фильмов режиссёров-дебютантов стало возможно благодаря поддержке Министерства культуры России, Комитета по культуре Санкт-Петербурга, Общественного фонда Владимира Смирнова, а также киностудии «Ленфильм», предоставившей начинающим кинематографистам свою производственную работу», — говорится на сайте фонда.
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