"Сильный дождик". Россиян в Таиланде не впечатлил смертоносный ураган "Пабук"

234

— У нас ураган выглядит как периодически сильный дождик. Волны невысокие. Лонгботы вполне могут идти по воде, — сказала москвичка Анастасия Автономова.Она рассказала, что люди спокойно купаются и отдыхают на пляже не только в солнечную погоду, но и во время дождя благодаря комфортной температуре.По словам москвича Валентина Ионина, для прогулок даже дождевик не нужен и на набережной ветер совсем уже не чувствуется.Напомним, в результате тропического урагана, обрушившегося на южные провинции Таиланда, три человека погибли и один считается пропавшим без вести. Десятки тысяч туристов покинули курорт из-за стихии."