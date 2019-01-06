"Сильный дождик". Россиян в Таиланде не впечатлил смертоносный ураган "Пабук"
6 января 2019 00:00
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— У нас ураган выглядит как периодически сильный дождик. Волны невысокие. Лонгботы вполне могут идти по воде, — сказала москвичка Анастасия Автономова.
Она рассказала, что люди спокойно купаются и отдыхают на пляже не только в солнечную погоду, но и во время дождя благодаря комфортной температуре.
По словам москвича Валентина Ионина, для прогулок даже дождевик не нужен и на набережной ветер совсем уже не чувствуется.
Напомним, в результате тропического урагана, обрушившегося на южные провинции Таиланда, три человека погибли и один считается пропавшим без вести. Десятки тысяч туристов покинули курорт из-за стихии."
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