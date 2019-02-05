Северный магнитный полюс Земли смещается ближе к России

105

Отмечается, что скорость движения полюса за последние десятилетия выросла в несколько раз, что может заставить учёных изменить правила навигации. По версии учёных, это объясняется активностью в ядре Земли, особенно заметной в районе Северного географического полюса.Большую часть ХХ века Северный магнитный полюс находился в районе Канадского архипелага, смещаясь к географическому полюсу со скоростью около 10 километров в год. К 2019 году скорость увеличилась до 55 километров в год.