Северное шоссе подвинули для строительства школы в Крутых Ключах

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Проект планировки территории в целях строительства второго этапа Северного шоссе на участке от съезда с Московского шоссе до съезда до улицы Путевой был разработан в июле 2018 года. Проектом обозначены границы земельного участка площадью 15,5 Га для размещения четырехполосной автомобильной дороги протяженностью 1,3 км.Внесение изменений в проект потребовалось в связи с обращениями главы Самары, департамента градостроительства, министерства образования и науки Самарской области о необходимости размещения на части отведенного для строительства шоссе участка общеобразовательной школы.Обращения по строительству новой школы в Крутых Ключах также поступали в Твиттер губернатору Самарской области Дмитрию Азарову отжителей микрорайона. Пользователи сети отмечали, что имеющаяся в микрорайоне школа не справляется с наплывом учеников: в 2018 году школа начала учить детей в две смены, а в 2019-м может перейти на три.«В результате внесенных изменений ось автомобильной дороги Северного шоссе была смещена к Орлову оврагу. Изменения в проект позволят сформировать земельный участок, необходимый для строительства школы, и поставить его на кадастровый учет», - говорит министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин, передает пресс-служба облправительства.