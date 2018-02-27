Сервер разработчика софта для защиты гостайны «Код Безопасности» оказался инфицирован вирусом для майнинга

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На официальном ftp-сервере «Кода безопасности», где хранятся продукты компании и обновления к ним, как минимум 25 и 26 февраля действительно появились многочисленные файлы под названием Photo.scr, убедился и корреспондент РБК. Проверка этих файлов через онлайн-сканер «Доктора Веба» показывает, что они заражены вредоносным софтом Trojan.Btcmine.1214, который предназначен для майнинга криптовалют. «Мы детектируем их как Trojan.Win32.Miner, — отмечает Денис Легезо. — Распространение через открытые ftp-сайты — это один из методов доставки этого вредоноса жертвам. Второй метод — инфицированные дистрибутивы (установочный файл с программой — РБК) на сайтах с бесплатным ПО. Функциональность у этой заразы простая — автоматически запуститься, когда пользователь входит в систему, и начать потреблять ресурсы чужого процессора для добычи криптовалюты».«Самый логичный сценарий распространения вируса — случайное занесение майнера на открытый для всех сервер в надежде на то, что клиенты, скачивающие ПО, вместе с файлом сами установят майнера к себе в сеть», — поясняет Алексей Лукацкий. По его словам, владельцы вируса-майнера могут даже не знать, кого они заразили. «Если же они знают, то рассчитывают, что клиенты изначально доверяют компании по информационной безопасности и даже не будут проверять файлы, скачиваемые с доверенного ftp-сервера», — говорит Лукацкий.В самой компании утверждают, что специально разместили на сервере вредоносные файлы. «На нашем ftp-сервере в разделе «Демо-версии» размещаются различные образцы зловредных файлов для проверки функциональности наших программных и программно-аппаратных продуктов. Ftp-сервер, содержащий подобные файлы, находится в изолированном от основной инфраструктуры сегменте. Подобная практика применяется практически всеми производителями средств защиты информации. Такова специфика нашей работы: поскольку мы занимаемся информационной безопасностью — заказчики просят временно размещать образцы зловредного ПО для проверки функциональных возможностей и качества работы наших продуктов», — передал через пресс-службу директор по информационным технологиям «Кода безопасности» Илья Евсеев. Но вредоносные файлы были размещены не только в разделе с демо-версиями продуктов, убедился корреспондент РБК, а после обращения РБК за комментарием весь раздел с продуктами компании на ftp-сервере перестал открываться.Причину появления вредоносных файлов не только в разделе с демо-версиями представитель компании объяснил ошибкой, связанной с человеческим фактором. «Видимо, имела место ошибка, связанная с человеческим фактором: специалист мог поторопиться и положить файлы не в ту папку», — пояснил он, добавив, что «Код безопасности» проводит проверку сервера.«Чтобы исключить описанную выше ошибку, мы сейчас проводим проверку содержимого ftp-сервера. После ее завершения раздел будет работать в штатном режиме. Файлы будут помещены в специальные папки, которые будут доступны только клиентам, запросившим такие образцы, после авторизации», — заключили в компании.«Код безопасности» разрабатывает линейки продуктов, предназначенные для защиты государственных информационных систем, обнаружения и предупреждения вторжений, защиты государственной тайны. Клиентами компании на ее сайте указаны Министерство обороны, Федеральная служба охраны, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Центральный банк России и др. Компания входит в холдинг «Информзащита», выручка которого в 2016 году составила 6,8 млрд руб. Показатели за 2017 год еще не раскрывались.Ранее компания Check Point сообщала, что во втором полугодии 2017 года от незаконного майнинга пострадала каждая пятая компания в мире. Самыми распространенными валютами для скрытого майнинга являются Monero (XMR) и Zcash, сообщали в «Лаборатории Касперского».