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Новости /  Общество /  Социум  

Серийную версию Lada Vesta Sport сфотографировали без камуфляжа

14 августа 2018 14:31
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Публичный дебют модели состоится на автосалоне в Москве в августе.
Lada Vesta Sport оснастили модернизированным 1,8-литровым мотором c отдачей 145 л.с. и покажут на автосалоне в Москве, передает samarskie-voditeli.ru

Серийная версия спортивной модификации седана Lada Vesta, который получил приставку Sport в названии, сфотографировали без камуфляжа. Снимки новинки были выложены в группу «Лада Веста» в ВКонтакте. Публичный дебют модели состоится на автосалоне в Москве в августе. Сроки начала продаж, комплектации и цены на новую Lada Vesta Sport будут объявлены позже.

Lada Vesta Sport оснастили модернизированным 1,8-литровым мотором с новыми распредвалами с измененным профилем, усовершенствованной топливной системой с повышенным давлением, перенастроенной системой регулировки фаз газораспределения, а также модернизированными системами впуска и выпуска.

Отдача агрегата повысилась со 122 до 145 л.с. (187 Нм крутящего момента). Седан способен ускоряться с места до 100 км/ч за 9,6 сек., а его максимальная скорость составляет 198 км/ч.

Всего в конструкции Lada Vesta Sport было использовано 205 новых узлов и деталей. В подвеске применили увеличенные стойки и задние амортизаторы, благодаря которым дорожный просвет автомобиля уменьшился до 162 мм. Кроме того, инженеры использовали усиленные тормозные механизмы.



Фото:   samarskie-voditeli.ru  
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