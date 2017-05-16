Сергей Вдовенко: «Каждый год в Самарской области помощь от сестер милосердия получает больше тысячи человек».

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«У Российского Красного креста большая история, ему 150 лет. Основная миссия этого движения — милосердие, оказание безвозмездной помощи. Медицинская помощь у нас оказывается по медицинским показаниям, и есть целый пласт людей, которые нуждаются в социальной поддержке, в уходе, в душевном отношении к себе. Это именно то, что мы называем милосердие. Ведь раньше медицинские сестры назывались сестрами милосердия. Сейчас медсестры выполняют медицинские функции, а милосердие остается немного в стороне. И вот Красный крест восполняет эту нишу, оказывает помощь тем, кто нуждается в милосердии. Каждый год в Самарской области помощь от сестер милосердия получает больше тысячи человек. Это, например, пожилые люди. Помощь им, забота о них позволяет улучшить качество их жизни. Часто люди в пожилом возрасте оторваны от социума, у них нет близких, и им нужна не столько медицинская помощь, сколько внимание, элементарное общение, какая-то простая помощь по дому. Живое неформальное человеческое участие. И вот эту помощь им оказывают сестры милосердия».