Сергей Валенков поздравил выпускников Нижегородской академии МВД России с окончанием обучения

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В мероприятии приняли участие исполняющий обязанности заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Сергей Валенков, заместитель начальника ГУЭБиПК МВД России генерал-майор полиции Евгений Лукин, руководители органов государственной власти и силовых структур, выпускники вуза и ветераны правоохранительных органов.Сергей Валенков поздравил выпускников с успешным окончанием Академии от имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича и выразил уверенность, что полученные ими знания в сочетании с опытом службы позволят ответственно и с полной самоотдачей продолжить выполнение поставленных задач.«Сегодня у вас начинается новый, интересный, но при этом очень ответственный этап служебной деятельности. Профессия, которую вы выбрали, требует максимальнойвыдержки, мужества, постоянной готовности прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.Вы пополняете ряды сотрудников органов внутренних дел в разных уголках нашей страны. Ни для кого не секрет, что будет нелегко и к этому надо готовиться. В максимально короткий срок вам необходимо изучить социально-экономические и криминологические аспекты территории, где предстоит нести службу, войти в коллективы сотрудников, которые сегодня достойно обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность.На ваши плечи ляжет ответственность за выполнение поставленных Президентом Российской Федерации задач, прежде всего, по противодействию терроризму и экстремизму, коррупции и незаконному обороту наркотиков, обеспечению экономической безопасности государства. В этой связи следует всегда помнить, что от эффективности и добросовестности выполнения вами своих обязанностей будет зависеть состояние законности и правопорядка в стране, спокойствие граждан и их уверенность в своей защищенности», – подчеркнул исполняющий обязанности заместителя полномочного представителя.Сергей Валенков выразил признательность и благодарность руководству и профессорско-преподавательскому составу Академии и пожелал выпускникам, их родным и близким здоровья, успехов и благополучия.Курс обучения в Академии завершили 272 человека, 7 выпускников получили дипломы с отличием.Сегодня Нижегородская академия МВД России – это один из ведущих специализированных вузов страны, обладающий высококвалифицированным коллективом профессионалов, отвечающим самым современным требованиям учебного заведения высшего звена, передает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО.