Сергей Бочаров, АСИ: "На стратегической сессии мы определили три основные задачи"
10 августа 2018 14:19
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"Мы с коллегами обсудили основные направления инвестиционного развития региона и определили три ключевых задачи, - рассказал спикер. - Первое - это стратегия пространственного развития. Нам показалось, что в области не хватает единого центра управления территориями. Кто-то должен определять, где строить тот или иной завод. Должна быть некая логика в этом вопросе. Второе - барьеры и ограничения для бизнеса. У компании, которая построила комплексный нефрологический центр в регионе, получение всех необходимых разрешений заняло 14 месяцев. Это недопустимо. Не хватает единого окна, куда могли бы обращаться инвесторы. Третье - вопрос ресурсов на развитие производств. В стране более 40 институтов инвестиционного развития, но не у всех есть представительства в Самаре. Необходимы систематизация и информационное сопровождение этих институтов".
Сергей Бочаров также обратил внимание на большую работу правительства Самарской области по развитию инвестиционной привлекательности губернии: "В целом все участники секции отметили огромный потенциал региона и вклад новой управленческой команды".
Это уже четвертая стратегическая сессия за последний месяц: предыдущие были посвящены вопросам ЖКХ и благоустройства, здравоохранения и кадровой политики. Всего в регионе запланировано проведение семи тематических сессий до конца августа.
Результатом каждой из сессий стали предложения для включения в долгосрочную стратегию развития Самарской области. Инициатором работы над стратегией в таком формате выступил глава региона Дмитрий Азаров, передает Волга Ньюс.
Фото: пресс-служба АСИ
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