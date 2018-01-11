Сенаторы предложили позволить работодателям увольнять сотрудников за появление на работе в пьяном виде в нерабочее время

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Члены верхней и нижней палат парламента предлагают обязать работников проходить медицинское освидетельствование на алкогольное или наркотическое опьянение по требованию нанимателя. Направление на медэкспертизу будет вручаться сотруднику «под роспись» с обязательным указанием даты и времени, указано в проекте. После получения этого документа работник обязан провериться в течение двух часов, а работодатель — предоставить ему такую возможность и оплатить медосвидетельствование. Отказ от проверки будет равносилен признанию в опьянении, и такого сотрудника можно будет уволить по статье.В Трудовом кодексе и сейчас закреплено право нанимателя разорвать рабочий договор в одностороннем порядке за появление сотрудника на работе пьяным, но сенаторы считают, что по факту работодатель такой возможности лишен. Доказать пьянство с помощью свидетелей, видеозаписей и алкотестеров в суде практически невозможно, указано в пояснительной записке.Еще одно предложение законодателей — увольнять сотрудников за пьянство и потребление наркотиков и во внерабочее время, если они в нетрезвом состоянии окажутся на работе. Сейчас наниматель не может уволить работника, состояние опьянения которого выявлено до начала рабочего времени или после его окончания. «Например, при входе на территорию работодателя через проходную или выходе с нее, при прохождении предрейсового, предсменного (послерейсового) осмотра, если он имеет место за пределами установленного рабочего времени», — поясняют авторы проекта в записке.По мнению авторов, законопроект должен снизить количество производственных травм и способствовать снижению потребления алкоголя и наркотиков. «По данным статистики, 45% производственных травм и несчастных случаев на производстве связаны с состоянием опьянения», — указано в пояснительной записке.Законопроект был подготовлен после проведения в Совете Федерации круглого стола, посвященного борьбе с алкоголизмом и наркоманией, рассказал РБК один из авторов проекта сенатор Валерий Рязанский. «В ходе обсуждения возник вопрос — что делать с такими сотрудниками? Поскольку сейчас работодатели часто лишены возможности применить к ним санкции», — пояснил он. ​Рязанский полагает, что закон «несложный», а потому будет принят быстро. «Мы рассчитываем на весеннюю сессию», — заметил он.