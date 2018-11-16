Семья композитора Раймонда Паулса покинула Латвию

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«Все уехали. Тенденция такова — у всех, у кого есть деньги, дети учатся за границей. Обе мои внучки учились в международной школе, муж моей дочки иностранец», — сказал Паулс. Он добавил, что сейчас его внучки учатся в «лучших американских университетах». Паулс выразил сожаление, что все больше латвийцев покидают родину и уезжают за границу в поисках лучшей жизни.Паулс — советский и латвийский композитор, дирижер и пианист. В 1985 году он стал народным артистом СССР. C 1989 по 1993 год Паулс занимал пост министра культуры Латвии.Фото: соцсети