Семья из Самары снялась в фильме "Ёлки Новые"

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Для участия в конкурсе необходимо было опубликовать в социальных сетях новогоднее семейное видео c хештегами #ЭтоНашиЁлки и #Cбербанк.Принимались как архивные видео истории, так и снятые специально для конкурса.Оценивали работы и выбирали победителей Тимур Бекмамбетов – создатель кинофраншизы «Ёлки», Жора Крыжовников – режиссер икреативный продюсер фильма «Ёлки новые», а также Владислав Крейнин – представитель Сбербанка.15 ноября финалисты прилетели в Москву и побывали на съемочной площадке фильма в качестве героев новогодней комедии:Семья из СамарыЕлена Логинова, мама: «Когда увидели результаты, то не поверили своим глазам. Вообще мы не собирались участвовать, но старшая дочь уговорила. Эта наша первая победа семьи и первая поездка в Москву. Дети в безумном восторге! Приехали всей семьей: муж, дочь и сынок 2 годика. Когда ехали на съемку, то никто не знал, что нас ждет. Это как новогоднее чудо, сказка, волшебство».Увидеть себя на большом экране победители смогут в кинотеатрах родных городов уже с 21 декабря, сообщает пресс-служба кинокомпанииBazelevs.