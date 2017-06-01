Семья директора застройщика Минздрава стала самой богатой в ведомстве
1 июня 2017 15:20
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Дроздов возглавил ДЕЗЗ в феврале 2017 года, до этого предприятием руководил Анатолий Колесник, который был арестован по обвинению в получении взятки. Ранее Дроздов занимал должность заместителя генерального директора по капитальному строительству и инженерному обеспечению в другом учреждении Минздрава — Медицинском исследовательском центре имени Алмазова в Санкт-Петербурге. Управлять строительством в государственной сфере Дроздов пришел из бизнеса. По данным СПАРК-Интерфакс, до апреля 2017 года Дроздов был владельцем компании «Иста», которая занимается обслуживанием стоянок для транспортных средств. Кроме того, он был совладельцем строительной компании «МУ-17» и торговой фирмы «Строймеханизация». Яне Дроздовой в 2010 году принадлежала половина девелоперской фирмы «Балт Инвест Групп». Других активов у Дроздовой, по данным СПАРК-Интерфакс, нет.
ДЕЗЗ занимается строительством и реконструкцией трех объектов — Федерального центра трансплантации почки и диализа в городе Волжский Волгоградской области, Центра цереброваскулярной патологии и инсульта РНИМУ имени Н.И. Пирогова в Москве, который должен стать главным учреждением по своей специализации в стране, и НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко в Москве. Последний предполагается частично реконструировать, построить учебный центр и операционный комплекс.
На втором месте по совокупному семейному доходу семья начальника отдела стратегического развития Минздрава Елены Поярковой. Чиновница заработала за год 1,2 млн руб., а ее супруг — 39,6 млн руб. На третьем месте — семья ректора Северо-Западного медуниверситета имени И.И. Мечникова Отари Хурцилава. Его доход составил 31,5 млн руб., заработок супруги не указан.
Хурцилава — самый богатый из сотрудников ведомства по индивидуальному заработку. Его доход — в пять раз больше, чем у министра здравоохранения Вероники Скворцовой, которая в 2016 году заработала 6,6 млн руб. На втором месте — директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева Лео Бокерия с заработком в 24,7 млн руб. Также в пятерке самых богатых в Минздраве оказались три ректора: ректор Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Петр Глыбочко с заработком 17,8 млн руб., ректор Красноярского медуниверситета имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Иван Артюхов и ректор Волгоградского ГМУ Владимир Петров — по 13 млн руб. у каждого.
Общий заработок сотрудников Минздрава и членов их семей за минувший год составил чуть больше 1 млрд руб.
Фото: РИА URA.Ru.
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