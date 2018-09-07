Семьи сотрудников, трагически погибших в результате взрыва на территории ПАО «Кузнецов», получат материальную помощь

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Напомним, что 31 августа, на территории филиала завода в поселке Винтай при очистке емкости для хранения жидкого кислорода произошло возгорание газовоздушной смеси, в результате погибли двое рабочих.Глава Самарской области Дмитрий Азаров поручил профильным ведомствам взять на особый контроль ситуацию, связанную с возгоранием газа на ПАО «Кузнецов». В частности, министерству здравоохранения было поручено оказать необходимую помощь родственникам погибших, а министерствам промышленности и технологий и социально-демографической и семейной политики Самарской области – проработать вопросы оказания материальной помощи семьям рабочих.Кроме того, ведомствам поручено детально разобраться в причинах возникновения чрезвычайного происшествия и принять исчерпывающие меры для предотвращения подобных случаев в будущем, сообщает пресс-служба облправительства.