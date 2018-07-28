Семье россиян грозит депортация из Финляндии на Украину, так как паспорта ее члены получили в Крым
28 июля 2018 00:25
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В ответ на запрос РБК пресс-атташе российского посольства Наталья Вежливцева сообщила, что посольство России «внимательно отслеживает ситуацию, в которой оказалась проживающая в Финляндии российская семья Кушнаренко и Бережного».
По ее словам, консульские сотрудники поддерживают с супругами постоянный контакт, а также принимают все меры, необходимые для защиты их прав и интересов как граждан России, пребывающих за рубежом. «Конкретные детали ведущейся по данному случаю работы сами российские граждане просили не раскрывать», — подчеркнула Вежливцева.
Как рассказала «РИА Новости» Наталья Кушнаренко, в Финляндию они с мужем въехали в сентябре 2017 года по туристическим визам. «Никаких проблем не было: получили туристическую визу, въехали беспрепятственно», — отметила Кушнаренко, уточнив, что визы были получены в Генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге.
Проживавшая в Крыму россиянка сообщила, что до этого в Финляндии они зарегистрировали предприятие, на основании чего в сентябре прошлого года подали документы для получения вида на жительство. «Ответ нам пришел 29 июня, что они (власти Финляндии. — РБК) не признают наши паспорта, выданные крымским правительством», — рассказала Кушнаренко.
Россиянка сказала «Интерфаксу», что она вместе с мужем и двумя детьми в настоящее время ожидают официального ответа финских властей.
В Генконсульстве Финляндии в Петербурге «Интерфаксу» отказались комментировать детали дела, поскольку они «касаются частного лица». В финском дипломатическом представительстве лишь уточнили, что страна следует общей установке ЕС, «согласно которой в российские паспорта, выданные в Крыму, как правило, не подтверждаются визы».
«Постоянное проживание и выполнение работы в Финляндии невозможны только лишь на основании туристической визы. С получением разрешения на пребывание, дающего право на работу, связаны определенные критерии», — добавили в консульстве.
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