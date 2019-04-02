Семь проектов молодых ученых Самарской области получили грантовую поддержку Президента РФ

101

Совет по грантам Президента России подвёл итоги конкурсов по государственной поддержке молодых российских ученых - кандидатов и докторов наук. Самарскую область в списках победителей представляют 7 проектов. Научные работы самарских учёных отметили в таких традиционно сильных для региона направлениях, как: “Физика и астрономия”, “Технические и инженерные науки”, “Химия, новые материалы и химические технологии”,“Медицина”, “Общественные и гуманитарные науки”.Среди победителей трое ученых-кандидатов наук представляют Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, еще двое - Самарский государственный технический университет. По одному проекту-победителю представили доктора наук из Самарского государственного медицинского университета и Самарского государственного социально-педагогического университета.Доцент кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева Иван Братченко стал лауреатом конкурса в направлении «Физика и астрономия». Коллектив авторов под руководством молодого ученого проведет исследование, посвященное ранней неинвазивной диагностике тяжелых заболеваний - от сердечно-сосудистых патологий, до диабета и рака кожи. В результате исследования оптических свойств кожи ученые представят универсальный подход к анализу спектральных особенностей кожи, что позволит в самые короткие сроки выявлять наличие опасных заболеваний.Напомним, ранее исследовательская группа ученых Самарского университета совместно с клиническими специалистами Самарского областного онкологического диспансера (СОКОД) протестировали новый способ ранней диагностики рака кожи с помощью оригинального комплекса приборов. Созданные коллективом самарских ученых методы позволили повысить эффективность активной и ранней диагностики новообразований кожи до 97%, в то время как точность обычного, стандартного клинического исследования не превышает 50-60%.В направлении «Технические и инженерные науки» победителями признаны ученые института двигателей и энергетических установок Самарского университета. Исследования связаны с созданием передовых технологий по разработке новых газотурбинных двигателей (ГТД) для авиационной и газовой промышленности. Так, работа доцента кафедра теории двигателей летательных аппаратов Самарского университета Григория Попова касается разработки пилотного варианта цифрового двойника турбины ГТД. А работа доцента кафедры технологий производства двигателей Самарского университета Романа Вдовина связана с созданием отдельных деталей газотурбинного двигателя с помощью аддитивных технологий и цифровых моделей-двойников ГТД.О необходимости внедрении в работу конструкторов технологии цифровых моделей-двойников ГТД шла речь в рамках более широкого взаимодействия Самарского университета с конструкторским бюро ПАО "Кузнецов" на совещании под руководством председателя комитета по обороне Государственной думы. Такие технологии позволяют значительно ускорить и удешевить процесс проектирования и производства новых двигателей для перспективных самолетов.***Всего на два конкурса по государственной поддержке молодых российских ученых (для кандидатов и для докторов наук) было подано 2684 заявки, из которых были одобрены 460 проектов. Победителями от Самарской области конкурса 2019 года стали:По направлению «Физика и астрономия»:(Самарский университет), с работой “Анализ оптических свойств кожи для выявления социально значимых заболеваний”.По направлению «Технические и инженерные науки»:(Самарский университет), с работой “Разработка научно-технологических основ повышения качества изготовления ответственных деталей газотурбинного двигателя за счет использования алгоритмов аддитивного производства и цифровых моделей-двойников”;(Самарский государственный технический университет) с работой “Исследование процессов тепло- и массопереноса в локально – неравновесных условиях”;(Самарский университет), с работой “Разработка пилотного варианта цифрового двойника турбины ГТД”;По направлению «Химия, новые материалы и химические технологии»:(Самарский государственный технический университет) с работой “Концепция дизайна координационных полимеров со стержневыми строительными единицами”.По направлению «Медицина»:(Самарский государственный медицинский университет) с работой “Новый метод нефропротекции: комбинация фармакотерапии, гравитационной и баротерапии”.По направлению “Общественные и гуманитарные науки”:(Самарский государственный социально-педагогический университет) с работой "Красная угроза" в оценках прессы США 1917 - 1941 гг.”, передает пресс-служба облправительства.