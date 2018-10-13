Сельское поселение Новое Мансуркино Похвистневского района в проекте "Парк Победы" заняло второе место по РОССИИ
13 октября 2018 17:24
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Социум
13 октября 2018 17:24
За достижение высоких результатов в сфере устойчивого развития сельских территорий. Социум
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13 октября 2018 11:57
Штраф за курение в общественных местах достигает 1500 рублей. Социум
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12 октября 2018 23:52
Антилидером рейтинга стал премиальный Genesis G80, теряющий за год в цене более половины стоимости. Социум
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Здравоохранение
13 октября 2018 20:38
В "Нейротлоне 2018" участвуют команды атлетов с ограничениями по здоровью, управляющие устройствами на основе нейротехнологий, а также разработчики этих... Здравоохранение
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12 октября 2018 15:26
Мобильные комплексы будут располагаться на территории Кинель-Черкасской центральной районной больницы. Здравоохранение
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12 октября 2018 10:46
Но однозначно положительный эффект на человеческое здоровье может иметь только безалкогольное пиво. Здравоохранение
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Новости медицины
12 октября 2018 07:36
Несмотря на то, что стремительно развиваются современные технологии, традиционные проблемы различного рода остались налицо. Новости медицины
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12 октября 2018 07:32
Одним из видов учебного отпуска является академический. Его предоставляют в случае наличия уважительных причин, ввиду которых дается освобождение от... Новости медицины
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4 октября 2018 20:08
В современном мире совсем не обязательно для получения медицинской справки отправляться в поликлинику. Ведь здесь вы потратите много своего времени на... Новости медицины
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Туризм
12 октября 2018 10:00
Сумма требований в целом достигла 16,8 млн рублей. Туризм
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11 октября 2018 13:41Эксперты назвали самый дорогой город для туристов
Первое место в рейтинге занял Дубай. Туризм
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9 октября 2018 10:22
В Самару в среднем приезжают на три дня. Туризм
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Образование
12 октября 2018 13:23
Итоги тестирования подведут ко Дню Конституции Российской Федерации – 12 декабря. Образование
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11 октября 2018 16:30В Самаре состоялась Молодежная научно-практическая конференция «Самара цифровая 2018 – Поколение Z
Октябрьский форум поставил своей целью привлечение молодежи к обсуждению вопросов развития нашего города на основе цифровых технологий, их создания и... Образование
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11 октября 2018 16:23В Самарском университете пройдет Фестиваль науки NAUKA 0+
Вуз вновь станет открытой площадкой для знакомства с разными областями науки среди которых: космос, математика, физика, химия, гуманитарные науки, лингвистика,... Образование
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Культура
13 октября 2018 10:16
Мероприятия пройдут в рамках IV Международного фестиваля "Французская осень". Культура
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12 октября 2018 09:01
Спектакль пройдет в рамках международного фестиваля "Французская осень". Культура
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11 октября 2018 20:00
Зрителей приглашают посмотреть спектакли Тульского ТЮЗа. Культура
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Мода
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
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Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
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Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
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12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
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За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
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Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
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3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
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1 октября 2018 13:32
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
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По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
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Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
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9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
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Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
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В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
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Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
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Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
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