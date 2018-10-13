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Новости /  Общество /  Социум  

Сельское поселение Новое Мансуркино Похвистневского района в проекте "Парк Победы" заняло второе место по РОССИИ

13 октября 2018 17:24
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За достижение высоких результатов в сфере устойчивого развития сельских территорий.
"За достижение высоких результатов в сфере устойчивого развития сельских территорий сельское поселение Новое Мансуркино Похвистнеского района в проекте "Парк Победы" заняло второе место по РОССИИ. Награждено серебряной медалью!", -  сообщает в Твиттере глава поселения Ирек Газеев. 
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Комментарии



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