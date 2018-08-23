Секретный свидетель дал показания в суде, разоблачающие махинации на ТОАЗе
23 августа 2018 20:46
105
В четверг 23 августа в Комсомольском районном суде Тольятти возобновился процесс по нашумевшему делу о хищении 86 млрд с ПАО «Тольяттиазот», передает TLTgorod. Показания давал секретный свидетель – топ-менеджер предприятия, проработавший более 10 лет в его коммерческих структурах, прекрасно знакомый со всей логистикой и экспортом.
Его имя и должность были скрыты в интересах безопасности. Он лично знал всех подсудимых – Владимира и Сергея Махлаев, Андреаса Циви, Беата Рупрехта-Ведемайера и Евгения Королева.
Свидетель рассказал, что схема по выводу средств с ТОАЗа в том или ином виде существовала еще с 90-х годов, когда Владимир Махлай, сосредоточивший в своих руках более 50% акций предприятий и уже не связанный соглашениями с трейдерами, действовавшими еще с советских времен, решил поставить под контроль и весь сбыт. Продукция продавалась подконтрольным ему и швейцарским партнерам компании Amotoaz и Chimrost по заниженным ценам, а те, в свою очередь, реализовывали ее уже по рыночной цене. Разница доставалась компании Ameropa AG, принадлежащей семейству Циви. Эта схема быстро оказалась в поле зрения правоохранительных органов и ее пришлось прикрыть.
Но в 2001 г. ТОАЗ заключает соглашение сроком на 20 лет с Nitrochem Distribution AG, дочерней компанией Ameropa, на поистине кабальных условиях. Швейцарская фирма стала эксклюзивным трейдером завода. Как указал секретный свидетель, химкомбинат вообще не имел никакого права голоса в вопросах ценообразования и цена вместе с объемами запрашиваемых поставок просто присылалась Беатом Рупрехтом-Ведемайером, директором Nitrochem, по факсу. Как правило, она была ниже рыночной на 30-40%. Отказаться или оспорить «предложение» эксклюзивного трейдера у завода не было никакой возможности. За любой шаг в сторону кабальное соглашение предусматривает штрафы. Любой форс-мажор ложился ответственностью на ТОАЗ и вновь влек за собой штрафные санкции. Свидетель указал и на другую интересную подробность: Махлай и его доверенные лица внимательно следили за тем, чтобы никто на заводе, и особенно в сбытовом подразделении не разбирался в рынке аммиака, главного продукта, выпускаемого ТОАЗом. Сотрудники коммерческих структур не направлялись на обучение, не участвовали в конференциях по обмену опытом с коллегами по отрасли. А если у кого-то возникала какая-то инициатива по этому поводу, на него тут же начинали смотреть чуть ли не как на предателя.
Соглашение 2001 года также сделало швейцарскую Ameropa и единственным кредитором ТОАЗа. Причем заниженная прибыль зачастую возвращалась на завод под видом виданного Ameropa кредита. Иными словами, с завода выводились средства, а он еще должен был платить проценты по ним швейцарцам. Неудивительно, что у завода, как оказалось, постоянно не хватало денег на оплату основного сырья – природного газа, не говоря уже о модернизации или капитальном ремонте оборудования.
Согласно показаниям секретного свидетеля, ситуация изменилась лишь в 2011 году с появлением нового акционера – компании «Уралхим». Он начал активно интересоваться ценообразованием и тогдашнему гендиректору Королеву пришлось для прикрытия создать комиссию по ценам и снизить масштабы злоупотреблений. По словам свидетеля, скрывающимся за границей руководителям ТОАЗ и Ameropa сильно не понравилось, что пришлось показывать большую выручку и, соответственно платить больше налогов в России.
Именно благодаря заявлению «Уралхима» в конце 2012 года правоохранительные органы обнаружили, что ТОАЗ продавал свою продукцию по заниженной цене фирме Nitrochem Distribution AG и возбудили уголовное дело, которое сейчас и рассматривает суд. Также руководство ТОАЗа и его швейцарских трейдеров подозревают в массовом выводе наиболее ликвидных активов из ПАО «Тольяттиазот» – в первую очередь, оборудования для производства метанола вместе с земельным участком, на котором оно расположено. Всего за несколько миллионов рублей были проданы активы стоимостью примерно в 30 млрд рублей. Это делалось в ущерб интересам предприятия и втайне от остальных акционеров, но самое главное, что руководство продавало активы аффилированному лицу (ООО «Томет»), то есть, фактически, самим себе. Расследование дела находилось под личным контролем председателя СК РФ Александра Бастрыкина, а обвинительное заключение было утверждено заместителем генерального прокурора.
Показания секретного свидетеля, полностью изобличившего схемы вывода средств с ТОАЗа, не только абсолютно подтверждают доводы обвинительного заключения по делу о хищении 86 млрд руб., но и ясно дают понять: мошенничество на заводе не ограничивалось периодом 2008-2011 гг., рассматриваемом в рамках данного дела. Руководство ТОАЗа применяло нелегальные схемы еще с конца 90-х годов. Это означает, что сумма похищенных с завода средств за все время исчисляется уже не миллиардами рублей, а миллиардами долларов.
Его имя и должность были скрыты в интересах безопасности. Он лично знал всех подсудимых – Владимира и Сергея Махлаев, Андреаса Циви, Беата Рупрехта-Ведемайера и Евгения Королева.
Свидетель рассказал, что схема по выводу средств с ТОАЗа в том или ином виде существовала еще с 90-х годов, когда Владимир Махлай, сосредоточивший в своих руках более 50% акций предприятий и уже не связанный соглашениями с трейдерами, действовавшими еще с советских времен, решил поставить под контроль и весь сбыт. Продукция продавалась подконтрольным ему и швейцарским партнерам компании Amotoaz и Chimrost по заниженным ценам, а те, в свою очередь, реализовывали ее уже по рыночной цене. Разница доставалась компании Ameropa AG, принадлежащей семейству Циви. Эта схема быстро оказалась в поле зрения правоохранительных органов и ее пришлось прикрыть.
Но в 2001 г. ТОАЗ заключает соглашение сроком на 20 лет с Nitrochem Distribution AG, дочерней компанией Ameropa, на поистине кабальных условиях. Швейцарская фирма стала эксклюзивным трейдером завода. Как указал секретный свидетель, химкомбинат вообще не имел никакого права голоса в вопросах ценообразования и цена вместе с объемами запрашиваемых поставок просто присылалась Беатом Рупрехтом-Ведемайером, директором Nitrochem, по факсу. Как правило, она была ниже рыночной на 30-40%. Отказаться или оспорить «предложение» эксклюзивного трейдера у завода не было никакой возможности. За любой шаг в сторону кабальное соглашение предусматривает штрафы. Любой форс-мажор ложился ответственностью на ТОАЗ и вновь влек за собой штрафные санкции. Свидетель указал и на другую интересную подробность: Махлай и его доверенные лица внимательно следили за тем, чтобы никто на заводе, и особенно в сбытовом подразделении не разбирался в рынке аммиака, главного продукта, выпускаемого ТОАЗом. Сотрудники коммерческих структур не направлялись на обучение, не участвовали в конференциях по обмену опытом с коллегами по отрасли. А если у кого-то возникала какая-то инициатива по этому поводу, на него тут же начинали смотреть чуть ли не как на предателя.
Соглашение 2001 года также сделало швейцарскую Ameropa и единственным кредитором ТОАЗа. Причем заниженная прибыль зачастую возвращалась на завод под видом виданного Ameropa кредита. Иными словами, с завода выводились средства, а он еще должен был платить проценты по ним швейцарцам. Неудивительно, что у завода, как оказалось, постоянно не хватало денег на оплату основного сырья – природного газа, не говоря уже о модернизации или капитальном ремонте оборудования.
Согласно показаниям секретного свидетеля, ситуация изменилась лишь в 2011 году с появлением нового акционера – компании «Уралхим». Он начал активно интересоваться ценообразованием и тогдашнему гендиректору Королеву пришлось для прикрытия создать комиссию по ценам и снизить масштабы злоупотреблений. По словам свидетеля, скрывающимся за границей руководителям ТОАЗ и Ameropa сильно не понравилось, что пришлось показывать большую выручку и, соответственно платить больше налогов в России.
Именно благодаря заявлению «Уралхима» в конце 2012 года правоохранительные органы обнаружили, что ТОАЗ продавал свою продукцию по заниженной цене фирме Nitrochem Distribution AG и возбудили уголовное дело, которое сейчас и рассматривает суд. Также руководство ТОАЗа и его швейцарских трейдеров подозревают в массовом выводе наиболее ликвидных активов из ПАО «Тольяттиазот» – в первую очередь, оборудования для производства метанола вместе с земельным участком, на котором оно расположено. Всего за несколько миллионов рублей были проданы активы стоимостью примерно в 30 млрд рублей. Это делалось в ущерб интересам предприятия и втайне от остальных акционеров, но самое главное, что руководство продавало активы аффилированному лицу (ООО «Томет»), то есть, фактически, самим себе. Расследование дела находилось под личным контролем председателя СК РФ Александра Бастрыкина, а обвинительное заключение было утверждено заместителем генерального прокурора.
Показания секретного свидетеля, полностью изобличившего схемы вывода средств с ТОАЗа, не только абсолютно подтверждают доводы обвинительного заключения по делу о хищении 86 млрд руб., но и ясно дают понять: мошенничество на заводе не ограничивалось периодом 2008-2011 гг., рассматриваемом в рамках данного дела. Руководство ТОАЗа применяло нелегальные схемы еще с конца 90-х годов. Это означает, что сумма похищенных с завода средств за все время исчисляется уже не миллиардами рублей, а миллиардами долларов.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
23 августа 2018 22:45
В лабораторных условиях сравнивали итальянские и российские макароны, сделанные из твёрдых сортов пшеницы, и выяснилось, что у отечественной продукции качество... Социум
74
23 августа 2018 22:19
Впервые за последние пять лет Самарской области удается увеличивать индекс промпроизводства: по итогам шести месяцев 2018 года рост составил 1,6%. Социум
89
23 августа 2018 20:46Секретный свидетель дал показания в суде, разоблачающие махинации на ТОАЗе
Свидетель рассказал, что схема по выводу средств с ТОАЗа в том или ином виде существовала еще с 90-х годов. Социум
101
Здравоохранение
21 августа 2018 15:22
Введение подобной меры рассматривают в российском Минздраве. Здравоохранение
242
21 августа 2018 11:59
Прием пациентов осуществляется по предварительной записи в поликлиниках по месту жительства. Здравоохранение
155
21 августа 2018 11:11
Таковы результаты запрета на торговлю непищевой спиртосодержащей продукцией. Здравоохранение
219
Новости медицины
21 августа 2018 18:23
ДНК тестирование сегодня распространенно. Всё связано с тем, что с его помощью можно решить большое количество различных проблем. Например, именно с его... Новости медицины
54
18 июля 2018 21:15Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
670
25 июня 2018 20:01
Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению. Новости медицины
939
Туризм
22 августа 2018 10:15
Большую зарплату не обещают, но зато можно будет бесплатно жить в трёхкомнатном помещении при замке. Туризм
212
22 августа 2018 09:57
В Ростуризме отметили, что туроператор не предпринял никаких действенных мер для возмещения убытков. Туризм
199
21 августа 2018 12:12
Бизнесмены заявили о намерении привлекать в страну туристов, которые готовы тратить за поездку не менее тысячи долларов. Туризм
245
Образование
23 августа 2018 16:11
Подрядчику предстоит до 30 сентября 2018 года разработать систему и обучить библиотекарей работе с ней, а также обеспечить соблюдение авторских прав. Образование
161
23 августа 2018 10:16
Он состоится 26 августа. Образование
151
22 августа 2018 19:56
Особое внимание уделяется обеспечению антитеррористической и пожарной безопасности в школах. Образование
236
Культура
23 августа 2018 09:52
Он выступил с инициативой проведения музыкального фестиваля «Неделя Шостаковича в Самаре». Культура
165
23 августа 2018 09:19
Жителей губернии приглашают в "Виртуальный концертный зал" 23 и 24 августа. Культура
51
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
610
Мода
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
127
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1089
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1311
Видео
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
657
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
1250
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
956
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1613
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
1374
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
1421
Фоторепортажи
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
610
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
751
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
768
11 августа 2018 17:06
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта. Спорт в регионе
541
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1965
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1934
Мероприятия