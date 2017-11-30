Сегодня во всем мире отмечается День домашних животных
30 ноября 2017 11:55
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Сегодня, 30 ноября во всем мире отмечается День домашних животных, учрежденный на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы в 1931 году. С тех пор праздник проводится ежегодно и посвящается всем одомашненным человеком животным, чтобы еще раз напомнить всему человечеству об ответственности за "братьев наших меньших". Не удивительно, что девизом этого Дня стали слова Маленького принца из произведения Антуана де Сент-Экзюпери: "Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил", которые обращены ко всем нам.
Главная цель проведения всех акций и мероприятий в этот день – актуализация внимания широкой общественности к проблемам домашних, воспитание бережного отношения к ним, а также ответственности за их содержание.
В России День домашних животных отмечается с 2000 года по инициативе Международного фонда защиты животных, хотя и не утвержден пока официально, сообщает vzsar.ru.
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