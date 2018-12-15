Сегодня вечером стартуют финальные игры КВН лиги трудовой молодёжи СО

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Стартуют финальные игры КВН лиги трудовой молодёжи СО! Команды готовятся к выступлениям и активно общаются с журналистами - делятся своими серкетами о том, как рождаются яркие шутки.Сегодня играют:- "48 дюймов" - "ТранснефтьПриволга"- "Катя сказала!" - Ассоциация молодых педагогов Поволжского образовательного округа- "Положительный баланс"- @sbervolga- "Русский трансформатор"- ГК "Электрощит"- "Центр"- "Самаранефтегаз"- "ЭлектроДмитрий" - "Самарские распределительные сети", передает пресс-служба депертамента информационной политики СО.