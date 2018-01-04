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Сегодня важный день для Самарской Иверской обители и для всех верующих

4 января 2018 22:34
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В день памяти праведного Александра Чагринского, местночтимого святого Самарской епархии, митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий совершил Божественную литургию в Иверском женском монастыре города Самары.
Праздничная Божественная литургия в Иверском женском монастыре.

В день памяти праведного Александра Чагринского, местночтимого святого Самарской епархии, митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий совершил Божественную литургию в Иверском женском монастыре города Самары. Высокопреосвященнейшему Сергию сослужили преосвященнейший Софроний, епископ Кинельский и Безенчукский и преосвященнейший Фома, епископ Сызранский и Жигулевский, сообщает пресс-служба Самарской епархии.

Богослужебные песнопения исполнили мужской хор Самарской духовной семинарии – регент игумен Никон(Ратников) и хор монастыря – регент монахиня Стефания(Выхрушева).

Проповедь перед Причастием произнес протоиерей Николай Агафонов.

После окончания Литургии высокопреосвященнейший Сергий, преосвященнейший Софроний и преосвященнейший Фома совершили славление святому праведному Александру Чагринскому у раки с его мощами.

Затем высокопреосвященнейшего Сергия, преосвященнейшего Софрония и преосвященнейшего Фому приветствовала настоятельница Иверского женского монастыря игуменья Иоанна (Капитанцева). От лица насельниц монастыря она поздравила их с праздником.

Затем владыка Сергий обратился к собравшимся с архипастырским словом: «Ваши преосвященства, дорогие собратья архипастыри, ваши высокопреподобия, честная игуменья Иоанна, братья и сестры! Сердечно поздравляю вас с днем памяти святого праведного Александра Чагринского.

Божией милостью мы совершили дивную Литургию в этом благоукрашенном храме, который еще недавно был в разрушенном и запущенном состоянии…

Молитву необходимо считать самым важным из своих дел. Молитва является наиболее действенным из средств для достижения цели жизни христианина – стяжания им Духа Святого Божия. Кто хочет от всего сердца служить Господу, Его Церкви и ближним, все это он может сделать реально уже одной молитвой.

Когда человек перестает молиться, он утрачивает связь с Богом. И тогда человек становится одиноким, опустошенным. Как говорил русский философ Иван Ильин, такой человек бывает подобен осеннему листу, он гоним ветром и управляем жизненной непогодой. И только вера помогает человеку состояться как личности.

Нам важно осознать, что Божественная любовь неизменна и изливается она на каждого человека. Бог стучит в сердце каждого

человека и говорит: «Сыне, дай Мне твое сердце». Мы должны открыть сердце для Бога, чтобы Он жил в нашем сердце.

Прославляя святого праведного Александра Чагринского, мы верим, что наш город Самара будет стоять незыблемо. Мы твердо знаем, что святые, в числе которых и праведный Александр Чагринский, предстательствуют о нас в Горнем мире. Молитвы святых о нас помогают нам познавать Божию правду. Святая Божественная истина путеводит нас в Царство Божие. Аминь.

С праздником!

К истории праздника. Протоиерей Александр Юнгеров родился в 1821 году, рукоположен в сан священника в 1842 году. С 1843 по 1881 год был настоятелем Свято-Троицкой церкви села Балаково. Был замечательным проповедником и вернул в лоно Церкви многих раскольников. Был известен строгой аскетической жизнью и имел дар слезной сердечной молитвы. С 1881 года духовник Чагринского Покровского женского монастыря Самарской губернии. За время служения в монастыре показал себя ревностным пастырем, утешавшим молитвой и наставлением приходивших к нему людей. Имел от Господа дар чудотворения, известно более десяти чудесных исцелений в годы его жизни и в первые годы после смерти. Старец скончался в 1910 году.

Весной 2000 года по предложению игумена Софрония (Баландина), духовника Иверского женского монастыря (ныне епископ Кинельский и Безенчукский) в Красноармейском районе начались работы по поиску останков протоиерея Александра Юнгерова. 22 июня 2000 года мощи праведника были обретены.

- Были обнаружены голова отца Александра, его кости, нательный крестик, истлевший оклад Евангелия, фрагменты облачения, - рассказывал в 2000 году игумен Софроний. – Череп был желтоватого цвета, что является одним из признаков святости. Когда мы привезли в Иверский монастырь только что обретенные мощи подвижника, первым их встретил архиепископ Сергий, в то время приехавший в монастырь. Он с радостью и благоговением приложился к честным мощам.

В 2001 году определением Священного Синода праведный Александр прославлен как местночтимый святой Самарской епархии.

Местное празднование памяти святого совершается трижды в году: в день его блаженной кончины – 22 декабря (4января); в день обретения мощей – 9 (22 июня); и в день празднования Собора самарских святых – 30 июля(12 августа).



Фото:    samepar.ru

 
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