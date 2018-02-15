Сегодня в театре "Грань" выдающаяся премьера - спектакль "Старший сын" по пьесе Вампилова, режиссер Денис Бокурадзе

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Театр "Грань" - это важнейшее событие нашей театральной жизни последних лет. Театр с триумфом выступает в Москве, получил "Золотую Маску" и, видимо, получит еще. Денис Бокурадзе совсем недавно поставил "Старшего сына" в московском театре на Таганке. И вот - родная сцена.Пьеса Вампилова трудна для постановки и не только потому, что есть великолепный фильм с Леоновым, Караченцевым и Боярским. "Старший сын" - золотой фонд нашей драматургии, произведение, накладывающее особую ответственность. Бокурадзе и "Грань" с этой задачей справились, показав нам нового Вампилова, найдя в нем интонации, которых не слышал раньше никто.Этот спектакль еще соберет огромное количество восторженных рецензий и наград. Денису Бокурадзе и его театру снова удалось создать невероятное театральное зрелище. Несколько предпремьерных показов вызвали восторг у счастливчиков, попавших на них.Фото: Пресс-секретарь театра-студии "Грань"