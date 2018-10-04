Сегодня в Тольятти Дмитрий Азаров оценил работу единой диспетчерской службы СО

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В центре трудится 60 человек.За сутки обрабатывают более 5 тысяч сообщений.Как только поступил звонок, диспетчер выясняет обстоятельства, а программа передает сигнал соответствующим службам.Сюда же стекаются данные системы "Умный город".Выяснилось, что в Тольятти из 60 установленных камер работают далеко не все."Когда система работает, она работает полностью", - раскритиковал Дмитрий Азаров работу врио руководителя департамента информационных технологий и связи СО Станислава Казарина и дал поручение навести порядок, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.