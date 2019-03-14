Сегодня в Сочи начался финал конкурса управленцев "Лидеры России"

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Самарскую область в финале представляют сразу 6 человек-это один из лучших результатов в ПФО:- Алексей Артамонов, Отрадный- Александр Мыздарин, Новокуйбышевск- Валерий Обломков, Самара- Илья Панин, Тольятти- Сергей Пичушкин, Самара- Роман Рожков, ТольяттиФинал конкурса продлится до 17 марта.В эти дни участников ждут не только испытания, но и мастер-классы, общение с наставниками – лучшими управленцами страны.В их числе губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.