Сегодня в Самарском театре драмы день памяти Вячеслава Гвоздкова

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Сегодня в Самарском академическом театре драмы им. М. Горького друзья и коллеги вспоминали— заслуженного деятеля искусств РФ, генерального директора Самарского академического театра драмы им. М. Горького не стало ровно год назад 21 января. Его неожиданный уход стал настоящим потрясением для театральной общественности не только нашего региона, но и всей России. Вячеслав Алексеевич, казалось, был полон сил, строил планы на годы вперед, до последнего дня продолжал репетировать.Гвоздков руководил самарской «драмой» более 20 лет. На месте худрука в свое время он сменило, известного и любимого самарского режиссера. Путь к признанию был нелегким, но Вячеслав Алексеевич полюбил этот город и стал настоящим самарцем. Здесь он поставил «О мышах и людях» Д. Стейнбека, «Униженные и оскорбленные» Ф. Достоевского, «Академия смеха» К. Митани, «Полковник Птица» Х. Бойчева, «Коля + Оля» по «Дням нашей жизни» Леонида Андреева, «Август. Графство Осейдж» Т. Леттса, «Побег из Шоушенка» С. Кинга и другие спектакли. Всего его творческая биография насчитывает более 150 спектаклей.Фото: samcult.ru