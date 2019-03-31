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Новости /  Общество /  Социум  

Сегодня в Самарском парке Гагарина Праздник птиц

31 марта 2019 15:14
110
Теперь Самару украсят веселые скворечники,сделанные руками детей.
Март напоследок приятно удивил!

Сегодня в Самаре по-настоящему весенний день, а в парке Гагарина ещё и Праздник птиц.

Теперь Самару украсят веселые скворечники,сделанные руками детей, передает пресс-служба горадминистрации.  
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Комментарии



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