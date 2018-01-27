Сегодня в Самаре состоится праздничный салют к юбилею старейшей гвардейской армии Вооруженных сил России
27 января 2018 17:11
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Церемония прошла у штаба 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии. В нем приняли участие командующий Второй
общевойсковой армией Герой России генерал-майор Рустам Мурадов, исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, бывший командующий общевойсковой армией Герой России генерал армии Александр Баранов, а также депутаты Государственной Думы, руководители правительства региона, силовых структур, ветеранских и общественных организаций, командиры всех воинских частей и соединений.
– 2-я гвардейская Краснознаменная общевойсковая армия была сформирована на этапе завершения Сталинградской битвы как первая танковая армия нового типа. С учётом опыта боевых действий она была создана только из мобильных соединений и частей: танковых и механизированных корпусов, бригад и полков. Это старейшая гвардейская армия в Вооружённых Силах России, - сказал генерал Мурадов. – Более 103 тыс. её военнослужащих в годы Великой Отечественной войны были награждены орденами и медалями, а 221 человек – высшими наградами. Первый командарм - дважды Герой Советского Союза Семён Богданов в последующем стал маршалом бронетанковых войск. Вот уже 25 лет после вывода войск из Германии, армия дислоцируется в регионах Поволжья со штабом в Самаре. Мы продолжаем славные традиции.
После церемонии возложения цветов в Доме офицеров Самарского гарнизона состоялся концерт, который начался вручения военнослужащим государственных, ведомственных и региональных наград.
В рамках празднования юбилея армии сегодня на разных площадках Самары проходит статичная выставка раритетной и современной экипировки, вооружения и военной техники.
В 18:00 ч. на набережной реки Волги состоится салют. Будет произведено 30 залпов, сообщает пресс-служба ЦВО (Приволжское направление).
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