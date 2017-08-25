Сегодня в Самаре пройдёт целевой рейд «Детское удерживающее устройство»

102

В преддверии нового учебного года все экипажи ДПС приближены к местам массового скопления детей, школьным базарам и торговым центрам. Сотрудники ГИБДД проводят профилактическую работу с родителями и детьми, напоминают им о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения.В целях предупреждения детской аварийности сегодня, 25 августа, с 14:00 до 18:00 часов на проспекте Кирова в Самаре (возле Кировского рынка) пройдёт целевой рейд «Детское удерживающее устройство». Основной задачей рейда является пресечение нарушений ПДД РФ водителями в части несоблюдение правил перевозки детей. С автомобилистами, которые перевозят детей без детских удерживающих устройств, инспекторы ДПС проведут разъяснительную работу, а малышам вручат сувениры.