Сегодня в Самаре открыта мемориальная доска Почётному гражданину города Владимиру Ивановичу Золотарёву

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Глава региона Дмитрий Азаров о Владимире Золотарёве: "Он сделал так много для нашего города, нашего региона и страны, что его свершения достойны не одной жизни. С его именем связана реализация масштабных проектов. Проектов, которые и сегодня кажутся амбициозными. Но тогда благодаря настойчивости, профессионализму, умению зажигать в сердцах людей желание честно трудиться во благо своего города, своей страны они были реализованы", сообщает пресс-служба Департамента информационной политики Администрации Губернатора Самарской области.