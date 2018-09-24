Сегодня в Самаре открылась общественная приёмная депутата госдумы Александра Хинштейна

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"Сегодня в Самаре открылась моя общественная приёмная: на Красноармейской,17, где она и была раньше. Именно за пользование этой приёмной, куда за 5 лет обратилось 9,5 тысяч самарцев,прежние власти пытались взыскать с меня по суду 8,5 млн рублей.На следующей неделе проведу первый личный приём.До конца года также открою общественные приёмные в Новокуйбышевске и в Большой Глушице, где мои помощники будут вести ежедневный приём.Личные приемы - буду проводить во время региональных недель, т.е. ежемесячно. Депутатская помощь должна быть максимально доступной для избирателей".