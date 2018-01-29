Сегодня в Самаре на Печерской, 25 обманутые дольщики получили ключи от 202 квартир

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Жилая застройка в границах улиц Авроры, Дыбенко, Революционной и Гагарина проводилась в несколько этапов: в 2014 году был введен в эксплуатацию четырехсекционный дом на Печерской, 29, через год – двухсекционный дом по адресу ул. Печерская 27, а в 2017 году завершились работы по односекционному дому №25. Достроить здание до конца прошлого года удалось при выделении дополнительных средств из регионального бюджета. Решение о финансировании проекта принял лично врио Губернатора Самарской области«Закрытие проблемных вопросов долевого строительства – одна из приоритетных задач, которую перед нами ставит глава региона. Со своей стороны мы будем предпринимать все необходимые меры, чтобы люди наконец получили долгожданные квартиры и жили в тепле и уюте», - сказалаКроме того, в 2018 году областное правительство планирует ввести в эксплуатацию еще 12 долгостроев, квартиры в которых получат более 1 000 человек, сообщает пресс-служба администрации Самары.