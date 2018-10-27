Сегодня в Самаре - полуфинал лиги КВН трудовой молодежи

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"Отчет по осени считают", - говорят бухгалтеры и квнщики. Сегодня это главный лозунг игры. Среди зрителей - губернатор Самарской областиСегодня в лиге КВН трудовой молодежи играет 5 команд крупных организаций СО:"Режим секретности" - ПАО "Кузнецов;"Авиакор"- ОАО "Авиакор - Авиационный завод";"Катя сказала" - Ассоциация молодых педагогов Поволжья;"Положительный баланс" - Сбербанк;"Электро Дмитрий"- МРСК Волги, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.