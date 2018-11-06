Сегодня в СО с визитом находится Полпред Президента в ПФО Игорь Комаров

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Подробно рассматривается каждое направление работы по нацпроектам.подчеркнул:"На завершающем этапе находится процесс формирования национальных федеральных проектов.4 июня Правительством утверждены методические указания,в которых определяются ключевые подходы и требования к организации работы на федеральном и региональном уровнях. Вся основная работа на региональном уровне должна быть завершена до конца этого года. Основная цель совещания-определение готовности региона к выполнению поставленных главой государства масштабных задач,а также выявления основных возникающих проблем и поиск путей их решения".Перед Самарской областью, как и перед другими регионами округа, стоят серьезные задачи. Стартовые позиции региональные власти по поручениюопределили в ходе масштабной ревизии, проведённой за последний год по всем направлениям деятельности.Проблемы,которые предстоит преодолеть в ближайшие годы:- Обеспечение доступности медпомощи в малонаселённых пунктах- Капремонт и оснащение медучреждений- Ликвидация очереди в д/с и ясли- Решение проблем обманутых дольщиков- Работа с аварийным жильём,выявленным после 2012гГубернатор подчеркнул, что для достижения целей и задач, поставленных Президентом, важно не лакировать действительность:"Для принятия управленческих решений мы должны оперировать объективной информцией. Поэтому ревизия была провдена по всем направлениям деятельности".Всего для эффективного достижения целей, обозначенных в майском Указе, по словам Игоря Комарова, региону требуется 288 млрд.рублей.Заявки на участие поданы во все нацпроекты, по 6 из них готовы паспорта, создан проектный офис.Работа будет завершена к концу этого года.Полпред Президента Игорь Комаров оценил готовность региона к участию в нацпроектах как высокую.Заявки на участие поданы во все нацпроекты, по 6 из них готовы паспорта, создан проектный офис.Окончательно работа будет завершена к концу этого года, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.