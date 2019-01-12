Сегодня студенты СГАУ возложили цветы к памятнику Сергея Павловича Королева

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60 лет назад он начал регулярно бывать в Куйбышеве, и с тех пор его жизнь была связана с нашим регионом.Напомним, что по итогам конкурса "Великие имена России" самарский аэропорт получит имя С.П. Королева.В Самаре чтут великого соотечественника.Сегодня, в день рождения главного конструктора, студенты СГАУ возложили цветы к памятнику Сергея Павловича Королева, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.