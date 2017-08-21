Сегодня состоится самое долгое солнечное затмение за последние 99 лет

120

Сегодня, 21 августа, состоится самое долгое солнечное затмение за последние 99 лет.Оно начнется 21:26 по московскому времениПо расчётам ученых, луна закроет солнце на 1,5 часа, а солнечная корона будет в несколько раз больше, чем во время предыдущих затмений.Наблюдать за затмением смогут жители США, частично Западной Европы и Южной Америки.Что касается России, затмение будет видно только на крайнем северо-востоке страны, Чукотке, северной Камчатке и на островах, расположенных в Северном Ледовитом океане. Остальным придётся смотреть онлайн, пишет iphones.ru.