Сегодня скоропостижно скончался режиссер самарского драмтеатра Вячеслав Гвоздков

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"Случилась трагедия. Скоропостижно умер генеральный директор Самарского академического театра драмы Вячеслав Алексеевич Гвоздков.Гвоздков родился в 1947 году в городе Сливен (Болгария). Поставил более 150 спектаклей в России и в Европе" - сообщил в Твиттере министр культуры Самарской области Сергей Филиппов.Гражданская панихида состоится 23 января в 12:00 в Большом зале театра. Похоронен Вячеслав Алексеевич будет в Санкт-Петербурге.Фото: vkonline.ru