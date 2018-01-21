Сегодня скоропостижно скончался режиссер самарского драмтеатра Вячеслав Гвоздков
21 января 2018 16:46
1144
"Случилась трагедия. Скоропостижно умер генеральный директор Самарского академического театра драмы Вячеслав Алексеевич Гвоздков.
Гвоздков родился в 1947 году в городе Сливен (Болгария). Поставил более 150 спектаклей в России и в Европе" - сообщил в Твиттере министр культуры Самарской области Сергей Филиппов.
Гражданская панихида состоится 23 января в 12:00 в Большом зале театра. Похоронен Вячеслав Алексеевич будет в Санкт-Петербурге.
Фото: vkonline.ru
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
21 января 2018 20:34
Отпускные цены на картофель в этом году вырастут еще сильнее, предупреждают производители. Социум
272
21 января 2018 16:46
Гражданская панихида состоится 23 января в 12:00 в Большом зале театра. Социум
1142
21 января 2018 15:09
Баня – опасное в отношении возникновения пожаров строение. Социум
250
Здравоохранение
20 января 2018 12:10
Для ввозимых в Россию лекарств необходимо будет представлять в Росздравнадзор сертификат производителя. Здравоохранение
355
19 января 2018 22:25
Пациент или законный представитель получает право по запросу получать документы и выписки, в том числе в электронной форме. Здравоохранение
570
18 января 2018 15:54
Обратиться и определить нуждаемость в реабилитационных мероприятиях смогут взрослые граждане, а также родители детей в возрасте до 18 лет. Здравоохранение
251
Новости медицины
5 января 2018 20:07
Родинка – пигментное образование на коже или слизистой оболочке. В большинстве случаев эти образования абсолютно безобидны и не представляют угрозы... Новости медицины
220
22 декабря 2017 22:03
Беспокойный сон одного из супругов может стать настоящим испытанием для другого. В особенности это актуально для тех пар, которые имеют большую разницу в... Новости медицины
242
8 ноября 2017 22:02Пероксидная система – главное средство для дезинфекции линз
Офтальмологи рекомендуют запомнить простое правило: чем дольше служат линзы, тем больше средств понадобится для ухода за ними. Владельцам одноразовых КЛ... Новости медицины
676
Туризм
18 января 2018 11:47
Профильное министерство проработает этот вопрос. Туризм
515
17 января 2018 11:54
Экскурсии доставят на судах на воздушных подушках "Нептун". Туризм
695
17 января 2018 11:07
Рейтинг составлен по данным броней отелей и апартаментов в 2017 году. Туризм
272
Образование
19 января 2018 11:44
Его выступление посвящено аналитической химии. Образование
231
19 января 2018 09:00
Вход свободный для всех желающих. Образование
183
18 января 2018 16:48
Они включены в список награжденных на основании победы в многопрофильной инженерной олимпиаде «Звезда». Образование
324
Культура
21 января 2018 11:36
Занятия будут проходить каждую субботу. Культура
215
18 января 2018 09:33
Мероприятие состоится сегодня в "Треугольнике". Культура
185
16 января 2018 09:27
В его рамках состоится реконструкция "Операция Январский Гром". Культура
253
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
106
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
505
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
497
Видео
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
1229
15 января 2018 09:52
Горели домашние вещи. Происшествия
446
12 января 2018 13:31
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
429
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
6488
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2425
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
9343
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3188
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1877
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2302
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2179
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1828
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3443
Мероприятия