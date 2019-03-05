Сегодня самых талантливых, трудолюбивых, успешных женщин чествуют в Самарском театре оперы и балета

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Сегодня самых талантливых, трудолюбивых, успешных представительниц прекрасного пола чествуют в Самарском театре оперы и балета. Цветы, поздравления, концертная программа, всё для того, чтобы почувствовать праздничное настроение!Губернаторпоздравил женщин региона с наступающим праздником и вручил государственные награды.Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени награждена легенда самарской радиожурналистикиГТРК "Самара".Звание заслуженного работника ракетно-космической промышленности РФ присуждено, заместителю начальника отдела РКЦ "Прогресс".Почетные награды также получили женщины-врачи, учителя, работники сельского хозяйства, руководители крупнейших производств, деятели культуры, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.