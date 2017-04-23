Сегодня православные отмечают Красную Горку

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Церковь вспоминает явление воскресшего Христа своим ученикам и сомнения апостола Фомы в том, что произошло чудо. В народе первое воскресенье после Пасхи называют Красной горкой.В этот день традиционно происходит массовое посещение кладбищ. В Москве сегодня будут организованы специальные маршруты автобусов, около кладбищ будет ограничено движение.