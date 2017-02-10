Сегодня полицейские Самарской области вспоминали своих товарищей, погибших при исполнении служебных обязанностей
10 февраля 2017 21:00
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Ежегодно 10 февраля в регионе отмечается траурная дата - День памяти сотрудников органов внутренних дел Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей. В этот день полицейские вспоминают своих погибших товарищей.
Сотрудники Новокуйбышевской полиции почтили память сотрудников отдела, погибших при исполнении служебных обязанностей. На городском кладбище «Северное» состоялась траурная церемония возложения цветов к местам захоронения погибших милиционеров. О каждом из них можно смело сказать – он совершил самый большой человеческий подвиг – отдал свою жизнь ради спокойствия и благополучия людей. Собравшиеся почтили память своих коллег минутой молчания.
Страшная трагедия произошла 10 февраля 1999 года. В этот день пожар в здании УВД на Куйбышева, 42 унёс жизни 57 сотрудников милиции.У мемориального комплекса руководство ГУ МВД Самарской области, действующие полицейские и ветераны ведомства возложили цветы к Вечному огню.
Среди них оказалась уроженка Богатовского района Нина Макагонова. Нина Петровна родилась и выросла в селе Аверьяновка, перед гибелью проходила службу старшим следователем следственного управления УВД Самарской области в звании капитана юстиции. Похоронили офицера в родном селе. Сегодня исполняющий обязанности начальника следственного отделения МО МВД России «Богатовский» Николай Кирюхин и помощник начальника отдела – руководитель группы по работе с личным составом Оксана Васюкина возложили цветы к могиле Нины Макагоновой, почтили память минутой молчания и навестили родственников погибшей.
На памятном мероприятии в Отделе МВД России по Безенчукскому району его начальник полковник полиции Вячеслав Тараканов напомнил подробности того страшного дня и передал слово ветеранам МВД, которые пришли вспомнить погибших коллег. Они рассказали молодому поколению полицейских о своих товарищах, с которыми были знакомы по работе, и которые погибли в пламени пожара, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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