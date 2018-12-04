Сегодня победителей конкурса «Великие имена России» объявят в эфире телеканала «Россия-1»

207

Одно из них – международныйВ ночь на 1 декабря завершилось голосование по присвоению российским аэропортам имен известных российских деятелей. Подведение окончательных итогов потребовало несколько дней дляобработки всех анкет, поступивших из регионов, и сведений статистики по всем платформам, на которых проводилось голосование.Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, в котором говорится о присвоении имен выдающихся российских деятелей различным географическим объектам (аэропортам, железнодорожным станциям, морским и речным портам). В документе подчеркивается, что присвоение имен аэропортам, станциям или портам не «повлечет за собой изменение установленного наименования географического объекта, так как имя выдающегося деятеля «не будет являться составной частью наименования».Жители России в течение практически 2 месяцев путем голосования выбирали, чьими именами назовут воздушные гавани. Более 5,5 млн граждан (5 525 553) приняли участие в выборе имен дляаэропортов. На финише конкурса зафиксирована рекордная активность. Прирост голосов за сутки составил 1,153 млн, побив рекорд предыдущего дня (740 тысяч).На 29 ноября по числу проголосовавших за Курумоч россиян Самара набрала 137 160 голосов, которые распределились следующим образом:Сергей Королёв – 82 209 (59,9%)Николай Кузнецов – 24 383 (17,8%)Эльдар Рязанов – 18 502 (13,5%)Василий Татищев – 12 066 (8,8%)Дополнить название аэропортов и Внуково, и Курумоча может имя основоположника практической космонавтики Сергея Королёва. После обработки поступивших в последние дни голосования анкет и сведений статистики по всем платформам, на которых проводилось голосование, в Самаре за него больше голосов в процентном соотношении – 60% против 43% в Москве. Ранее оргкомитет конкурса принял решение определять победителя в зависимости от процента от общего числа проголосовавших за аэропорт.В этой связи в некоторых регионах проведут второй тур итогового голосования.В среду, 5 декабря 2018 года, в 10:30 (г.Самара, ул.Галактионовская, д.132, оф.502) в Общественной палате Самарской области состоится пресс-конференция, посвященная официальномуподведению итогов общенационального конкурса «Великие имена России», передает пресс-служба облправительства.